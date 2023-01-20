不只退出中國市場 暴雪宣布中國玩家不准參加電競賽事

暴雪表示，新一年的《爐石戰記》賽事中國玩家無法參加。示意圖。（路透）

2023/01/20 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard，下稱暴雪）旗下遊戲品牌在中國有大批死忠玩家，但暴雪與中國網易（NetEase）商業談判破局，暴雪遊戲將全面退出中國。在最新的官方公告中，暴雪更表明卡牌遊戲《爐石戰記》（下稱爐石）的2023年電競賽事，中國玩家無法參加。

暴雪在昨日發布新一年度爐石電競賽事規劃和方向。在「常見問題」條目中，也主動回答近期退出中國市場所衍生的相關問題。其中，「居住在中國的玩家可以參與賽事嗎？」一題，暴雪表明「居住在中國的玩家將無法參與賽事」，但也說若是過程中找到中方合作夥伴，會重新評估參賽資格。

請繼續往下閱讀...

這項消息隨即登上微博熱搜榜。中國網友留言「歧視中國人」、「想搞你就搞你，歧視中國玩家隨便找藉口啊」、「暴雪對中國玩家一向看不起的」。也有人認為這涉及政治問題，「港澳台可以參賽，但是中國不能參賽，意思就是暴雪認為港澳台不是中國一部分。」

根據暴雪中國在微博官方帳號公布的聲明，暴雪中國上週再次與網易接觸並尋求協助，以探討將現有的，基於網易於2019年已同意既定條款的協議，順延6個月。但網易並未在上週的順延談判後，接受暴雪關於順延現有遊戲服務協議的提議。因此暴雪將不得不遵照網之易停服公告於1月23日中止國服遊戲服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法