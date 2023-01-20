支持拜登淨零計畫！ NASA攜手波音打造減排新客機

美國太空總署（NASA）18日宣布，將與波音公司（Boeing）合作，打造一種商業用、以省油為特點的全新單通道飛機。這架運用新技術的飛機有望支持拜登政府在2021年提出的美國航空氣候行動計劃。（照片擷取自NASA Twitter）

2023/01/20 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）18日宣布，將與波音公司（Boeing）合作，打造一種減少排放的全新單通道飛機。這架運用新技術的飛機支持拜登政府在2021年提出的美國航空氣候行動計劃（2050年前實現航空碳淨零排放），預計在2028年進行第一次試飛。

根據《CNN》 報導，這架新型客機會盡可能減少燃料排放和航行時對氣候的影響，NASA表示，新飛機特殊的機翼設計（Transonic Truss-Braced Wing）與跨音速桁架的結合能消耗更少的燃料，排放量將比目前飛機減少3成。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，此一實驗計畫的目標是「生產和測試全尺寸展示機，以打造未來更省油的商用客機，這對環境、商用航空業和全球乘客都是好事」。

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這架實驗飛機的首次試飛定於2028年，目標是通過中短程單通道飛機，讓新技術適用約5成的航空市場。據NASA指出，客運航空公司主要依賴單通道飛機，而全球航空排放量，近半數源自單通道飛機。

不過負責航空事務的副局長皮爾斯指出，機翼對於節能效率的關鍵早已為人所知，難度仍然在具現結構的設計，以及把材料運用在該特殊結構上。NASA與波音公司的合作夥伴關係得到美國太空法案協議的資助，NASA將在接下來的7年裡持續挹注4.25億美元（約130億台幣）的資金，波音公司與其合作夥伴則補齊剩餘的資金投注在該技術計劃，研究花費總額估計超過300億台幣。

拜登政府曾在2021年訂下目標，要在2050年前實現美國航空業溫室氣體淨零排放，而白宮目前的短期目標則是在2030年前將航空碳排減少20％。

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