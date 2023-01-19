俄國佳麗選美穿大紅禮服 烏克蘭小姐怒斥鮮血色

俄羅斯小姐林尼柯瓦在環球小姐選美決賽中穿著一襲大紅色禮服走台步，被烏克蘭小姐阿帕納森科斥為鮮血的顏色。（美聯社資料照）

2023/01/19 19:37

〔中央社〕烏克蘭小姐阿帕納森科上週末並未在美國路易斯安那州紐奧良（New Orleans）舉行的環球小姐選美決賽奪冠，但讓她心碎的並非錯失后冠，而是家鄉遭俄羅斯戰火蹂躪。

29歲、來自烏國北部城鎮切爾尼戈夫（Chernihiv）的阿帕納森科（Viktoria Apanasenko）在決選當天選穿一襲黑色晚禮服和有著烏克蘭國旗色的披風，代表著因戰爭而傷痕累累的國家目前暗黑處境。俄羅斯小姐林尼柯瓦（Anna Linnikova）則是穿著一襲大紅色禮服大走台步。

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阿帕納森科今天告訴網路雜誌「野獸日報」（Daily Beast）說，俄羅斯小姐這身「血色」禮服擊中了她的要害。

她說：「我不確定主辦單位是否了解，我面帶微笑與俄羅斯佳麗站在同一個舞台上的感受，對方還穿著一身紅色禮服，鮮血的顏色。」

選美比賽當天，俄羅斯飛彈擊中烏克蘭一棟公寓並奪走40多條性命。自俄羅斯11個月前入侵烏克蘭以來，聯合國估計已有超過7000平民遇害。

阿帕納森科雖感謝選美大會整體的支持，但指神經大條的不只有主辦單位而已。她說：「環球小姐選美中，有些女孩並不知道烏克蘭發生戰爭。」

阿帕納森科原希望俄羅斯小姐對她的國家無端侵烏表達歉意，但對方主動找她卻是討自拍，「我認為這背後有政治宣傳目的」。

阿帕納森科原本希望利用選美比賽的機會來多加描述俄烏戰爭現況，卻「極其痛苦」地發現事與願違。不過，她有機會透過民族服裝環節傳達訊息。她以聖經中良善捍衛者、天使長米迦勒為靈感，做出一對近5公尺長的翅膀。

她同時指俄羅斯小姐一襲表彰俄羅斯帝國的服裝「荒謬」。

此外，比賽期間還出現一個插曲。各國佳麗合照時，有人捕捉到俄羅斯小姐試圖「卡位」插進烏克蘭小姐附近。阿帕納森科注意到對方這項舉動後，拜託身旁的哥倫比亞小姐換位置，哥倫比亞小姐也大方應允。

本月14日在紐奧良舉行2022年環球小姐選美決賽，最後是由菲律賓裔美國佳麗嘉布瑞爾（R'Bonney Gabriel）豔冠群芳，奪得后冠。1120119

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