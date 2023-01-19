小粉紅見拜年海報用「lunar」怒撕扯 移送紐約警局卻堅持沒錯

中國民眾自稱「北京大妞」經過紐約商場時，看見1面紅色新年海報，上面寫「Happy Lunar（農曆） New Year」，卻不是寫「Chinese New Year」，憤而擅自將海報扯下，事發後被帶往紐約警局訊問。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

2023/01/19 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國網友近日在社群平台求助，他因為在美國紐約街頭看見百貨商場布置海報上寫「Lunar New Year（農曆過年）」而非「Chinese New Year」，憤而用力將這張海報扯下，商場報警後，這名小粉紅被帶往警局訊問，但他堅稱自己「沒有錯」，因此PO文尋求網友建議，消息曝光後引起外界詫異。

推特用戶「李老師不是你老師」今發文，1名中國民眾自稱「北京大妞」行經紐約商場時，撞見1面紅色新年海報，上面寫著「Happy Lunar（農曆） New Year」，卻不是寫「Chinese New Year」，憤而擅自將海報扯下，商場發現後報警求助，他因此被帶往警局訊問，這名北京大妞堅稱「我沒錯！還帶我來了NYPD！現在該怎麼辦？」對此「李老師不是你老師」嘆說「額，一個Lunar New Year至於嗎......」

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《BBC》報導 解釋，全球慶祝農曆新年並非只有中國，還包含越南、韓國、新加坡、台灣等，而英文「Lunar」這個詞彙，是與月亮有關，即代表農曆意思。據悉，中國超級名模劉雯於2018年在IG向粉絲拜年，附上與名媛鄧文迪的合照，當時因一句「happy lunar new year」遭大批中國網友砲轟，群起圍攻指責她崇拜韓國，事後悄然將「lunar」改為「Chinese」。

消息曝光後，有網友直言「我們不也說農曆春節嗎這有什麼不對嗎？」、「lunar new year又碰到粉蛆的哪個G點？」、「我怎麼記得之前外交部也是用的Lunar New Year......已經引起過一次信仰大崩潰了」、「敏感又自卑可憐」、「他們是真的有病，lunar newyear怎麼了？非要全世界都按他們的邏輯說話做事不然就發瘋」。

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