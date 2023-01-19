為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小粉紅見拜年海報用「lunar」怒撕扯 移送紐約警局卻堅持沒錯

    中國民眾自稱「北京大妞」經過紐約商場時，看見1面紅色新年海報，上面寫「Happy Lunar（農曆） New Year」，卻不是寫「Chinese New Year」，憤而擅自將海報扯下，事發後被帶往紐約警局訊問。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

    中國民眾自稱「北京大妞」經過紐約商場時，看見1面紅色新年海報，上面寫「Happy Lunar（農曆） New Year」，卻不是寫「Chinese New Year」，憤而擅自將海報扯下，事發後被帶往紐約警局訊問。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

    2023/01/19 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕1名中國網友近日在社群平台求助，他因為在美國紐約街頭看見百貨商場布置海報上寫「Lunar New Year（農曆過年）」而非「Chinese New Year」，憤而用力將這張海報扯下，商場報警後，這名小粉紅被帶往警局訊問，但他堅稱自己「沒有錯」，因此PO文尋求網友建議，消息曝光後引起外界詫異。

    推特用戶「李老師不是你老師」今發文，1名中國民眾自稱「北京大妞」行經紐約商場時，撞見1面紅色新年海報，上面寫著「Happy Lunar（農曆） New Year」，卻不是寫「Chinese New Year」，憤而擅自將海報扯下，商場發現後報警求助，他因此被帶往警局訊問，這名北京大妞堅稱「我沒錯！還帶我來了NYPD！現在該怎麼辦？」對此「李老師不是你老師」嘆說「額，一個Lunar New Year至於嗎......」

    《BBC》報導 解釋，全球慶祝農曆新年並非只有中國，還包含越南、韓國、新加坡、台灣等，而英文「Lunar」這個詞彙，是與月亮有關，即代表農曆意思。據悉，中國超級名模劉雯於2018年在IG向粉絲拜年，附上與名媛鄧文迪的合照，當時因一句「happy lunar new year」遭大批中國網友砲轟，群起圍攻指責她崇拜韓國，事後悄然將「lunar」改為「Chinese」。

    消息曝光後，有網友直言「我們不也說農曆春節嗎這有什麼不對嗎？」、「lunar new year又碰到粉蛆的哪個G點？」、「我怎麼記得之前外交部也是用的Lunar New Year......已經引起過一次信仰大崩潰了」、「敏感又自卑可憐」、「他們是真的有病，lunar newyear怎麼了？非要全世界都按他們的邏輯說話做事不然就發瘋」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全美首例！農曆新年列入加州法定假日
    2023/01/18 19:32

    全美首例！農曆新年列入加州法定假日
    不能說真話！中國《戲劇與影視評論》期刊編輯部集體辭職
    2023/01/13 13:59

    不能說真話！中國《戲劇與影視評論》期刊編輯部集體辭職

    北屯購屋動能強勁 大空間＋綠海首排無法複製
    自由說新聞》中國女童高唱統戰歌曲 《灣灣回家吧》引兩岸網友論戰
    2023/01/12 16:22

    自由說新聞》中國女童高唱統戰歌曲 《灣灣回家吧》引兩岸網友論戰
    超模劉雯拜年用「lunar」 遭中國網友追殺媚韓！
    2018/02/21 10:18

    超模劉雯拜年用「lunar」 遭中國網友追殺媚韓！

    新春最強攻略 宏匯廣場最高18%回饋
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播