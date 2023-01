小粉紅見拜年海報用「lunar」怒撕扯 移送紐約警局卻堅持沒錯

中國民眾自稱「北京大妞」經過紐約商場時,看見1面紅色新年海報,上面寫「Happy Lunar(農曆) New Year」,卻不是寫「Chinese New Year」,憤而擅自將海報扯下,事發後被帶往紐約警局訊問。(圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成)

2023/01/19 15:24

〔即時新聞/綜合報導〕1名中國網友近日在社群平台求助,他因為在美國紐約街頭看見百貨商場布置海報上寫「Lunar New Year(農曆過年)」而非「Chinese New Year」,憤而用力將這張海報扯下,商場報警後,這名小粉紅被帶往警局訊問,但他堅稱自己「沒有錯」,因此PO文尋求網友建議,消息曝光後引起外界詫異。

推特用戶「李老師不是你老師」今發文,1名中國民眾自稱「北京大妞」行經紐約商場時,撞見1面紅色新年海報,上面寫著「Happy Lunar(農曆) New Year」,卻不是寫「Chinese New Year」,憤而擅自將海報扯下,商場發現後報警求助,他因此被帶往警局訊問,這名北京大妞堅稱「我沒錯!還帶我來了NYPD!現在該怎麼辦?」對此「李老師不是你老師」嘆說「額,一個Lunar New Year至於嗎......」

《BBC》報導 解釋,全球慶祝農曆新年並非只有中國,還包含越南、韓國、新加坡、台灣等,而英文「Lunar」這個詞彙,是與月亮有關,即代表農曆意思。據悉,中國超級名模劉雯於2018年在IG向粉絲拜年,附上與名媛鄧文迪的合照,當時因一句「happy lunar new year」遭大批中國網友砲轟,群起圍攻指責她崇拜韓國,事後悄然將「lunar」改為「Chinese」。

消息曝光後,有網友直言「我們不也說農曆春節嗎這有什麼不對嗎?」、「lunar new year又碰到粉蛆的哪個G點?」、「我怎麼記得之前外交部也是用的Lunar New Year......已經引起過一次信仰大崩潰了」、「敏感又自卑可憐」、「他們是真的有病,lunar newyear怎麼了?非要全世界都按他們的邏輯說話做事不然就發瘋」。

