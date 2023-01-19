中國OL啪啪已婚上司！自爆瞞男友「到處愛愛」 鹹濕對話瘋傳

中國「永贏基金」近日爆出一段職場不倫戀，引發中國網友熱議。示意圖，與本文無關。（情境照）

2023/01/19 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國「永贏基金」近日爆出一段職場不倫戀，一名已有未婚夫的金融OL讓未婚夫「戴綠帽」，和公司已婚上級發展砲友關係，未婚夫發現後氣炸，將整起事件爆料在網上，引發熱議。

綜合中媒報導，自稱是永贏基金渠道經理、名叫「藺抒涵」的女子17日在個人微信自爆，自己有個交往3年且已論及婚嫁的男友，去年7月接受男友求婚，但8月出差時，已婚直屬上級、永贏基金市場部負責人「夏良舟」以「談業務」為由進她房間，2人發生關係，此後一發不可收拾，維持砲友關係至今。

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藺女說：「一開始是在南京出差的旅館做，後來在夏良舟的車上做，趁他老婆和孩子不在時在家裡做。我經常騙我男朋友在加班或出差，但實際上都是在和夏良舟做愛。」

另外微博上還瘋傳一段疑似未婚夫已抓包藺女出軌，拿著女方手機質問的影片，近距離拍下未婚妻與其直屬上級諸如「喜歡跟你在床上聊天，原來在床上可以這麼久」、「XX夠大給妳爽，最喜歡X妳」的鹹濕對話。對話內容還能看到男方承諾女方年底多給藺女30萬獎金。外界猜測藺女在微信自爆醜聞，可能是被未婚夫所逼迫。

消息曝光後隨即在微博引發熱議，網友紛紛說，「真TM毀三觀」、「職場潛規則，常見的事」、「金融圈是出了名的亂」。不過也有人替女方說話，認為沒必要把個資對外洩漏的這麼明顯，指責未婚夫做得有些超過。

自稱是永贏基金渠道經理、名叫「藺抒涵」的女子17日在個人微信自爆與上級的不倫關係。（圖翻攝自微博）

中國網傳一段疑似「藺抒涵」未婚夫拿著女方手機質問出軌一事的影片，還近距離拍下女方與上級的鹹濕對話。（圖翻攝自微博）

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