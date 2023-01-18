北極熊殺人！闖阿拉斯加村莊 1婦女1男童不幸殞命

美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（法新社；本報合成）

2023/01/18 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州（Alaska）17日發生北極熊殺人事件，一頭野生北極熊闖進當地村莊後，開始追趕並攻擊村莊居民，造成1名婦女以及1名男童死亡。當地警方表示，這頭北極熊後來已被居民開槍反擊打死。

綜合外媒報導，17日當天下午2點30分，阿拉斯加州警隊接獲報案，稱一頭北極熊闖進蘇厄德半島（Seward Peninsula）威爾斯市（Wales）的一處偏遠村莊。

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警方表示，北極熊進入村莊後，便兇猛朝居民攻擊，其中造成了1名婦女及1名男孩死亡。居民則是趁北極熊攻擊2人時，持槍將其射殺。

報導指出，威爾斯村位於阿拉斯加州城鎮諾姆（Nome）西北方161公里處，主要居民是原住民伊努皮克族人（Inupiaq），一共約150人。警方並未公布死者資訊，並嘗試聯繫死者家屬。

報導也提到，在阿拉斯加最近歷史上，北極熊攻擊人致死事件很少見。1990年，一隻北極熊在威爾斯北方的萊點村（Point Lay）攻擊並殺死1名男子。 據「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，生物學家認為，那隻北極熊表現出飢餓跡象。

此外，美國地質調查所（Geological Survey）的科學家也在2019年發現，隨著海冰棲息地的轉變，北極熊對土地的使用率增加，也會讓人類與其相遇的機率提升。

美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（路透社）

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