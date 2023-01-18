為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北極熊殺人！闖阿拉斯加村莊 1婦女1男童不幸殞命

    美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（法新社；本報合成）

    美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（法新社；本報合成）

    2023/01/18 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州（Alaska）17日發生北極熊殺人事件，一頭野生北極熊闖進當地村莊後，開始追趕並攻擊村莊居民，造成1名婦女以及1名男童死亡。當地警方表示，這頭北極熊後來已被居民開槍反擊打死。

    綜合外媒報導，17日當天下午2點30分，阿拉斯加州警隊接獲報案，稱一頭北極熊闖進蘇厄德半島（Seward Peninsula）威爾斯市（Wales）的一處偏遠村莊。

    警方表示，北極熊進入村莊後，便兇猛朝居民攻擊，其中造成了1名婦女及1名男孩死亡。居民則是趁北極熊攻擊2人時，持槍將其射殺。

    報導指出，威爾斯村位於阿拉斯加州城鎮諾姆（Nome）西北方161公里處，主要居民是原住民伊努皮克族人（Inupiaq），一共約150人。警方並未公布死者資訊，並嘗試聯繫死者家屬。

    報導也提到，在阿拉斯加最近歷史上，北極熊攻擊人致死事件很少見。1990年，一隻北極熊在威爾斯北方的萊點村（Point Lay）攻擊並殺死1名男子。 據「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，生物學家認為，那隻北極熊表現出飢餓跡象。

    此外，美國地質調查所（Geological Survey）的科學家也在2019年發現，隨著海冰棲息地的轉變，北極熊對土地的使用率增加，也會讓人類與其相遇的機率提升。

    美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（路透社）

    美國阿拉斯加州一頭北極熊闖進當地村莊攻擊居民，造成2人死亡；示意圖。（路透社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「世界北極熊首都」熊群快速消失中 40年少了近5成
    2022/12/24 08:05

    「世界北極熊首都」熊群快速消失中 40年少了近5成
    北極熊誤闖露營地傷害女子 竟慘遭安樂死
    2022/08/12 13:02

    北極熊誤闖露營地傷害女子 竟慘遭安樂死

    讓愛聚集 用愛心改變世界
    太餓了！北極熊舌頭 竟被煉乳罐夾住
    2022/07/23 11:02

    太餓了！北極熊舌頭 竟被煉乳罐夾住
    科學家拍到北極熊吃馴鹿 似因海冰消退少海豹可食
    2021/12/01 17:20

    科學家拍到北極熊吃馴鹿 似因海冰消退少海豹可食

    三度調高配息且績效領先 富坦穩月收基金表裡兼具
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播