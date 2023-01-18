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    螺螄粉內含「人中黃」？ 網友曝︰製作過程超噁！

    近期在台灣被大肆討論的中國螺螄粉，曾被中國網友熱議其中一款螺螄粉的配料組成，竟有添加一款中藥名為的「人中黃」成分。（圖擷取自中國抖音、中國百度百科）

    近期在台灣被大肆討論的中國螺螄粉，曾被中國網友熱議其中一款螺螄粉的配料組成，竟有添加一款中藥名為的「人中黃」成分。（圖擷取自中國抖音、中國百度百科）

    2023/01/18 13:57

    〔即時新聞／綜合報導〕近期一款走私來台的中國螺螄粉，因包裝印有統戰標語，而讓諸多問題浮出水面，並備受大眾熱議。昨（18）日知名臉書粉專「農藝女孩看世界」才指出，若以簡體字去查詢『螺狮粉有虫卵』，會看到不少中國網友揭露相關產品的過往不良圖文影音紀錄，更有許多網友繼續搜尋後發現，其內含成份竟有備受爭議的「人中黃」。

    自非法走私的中國螺螄粉事件曝光後，相關議題便在臉書、噗浪、推特等各大社群媒體上，廣受多方議論，其中有不少人分享來自中國網友討論，有關中國螺螄粉配料之一的「人中黃」。從中國抖音搜尋「人中黃」，便會出現不少中國網友PO出的相關討論影片，且又以質疑中國螺螄粉之所以那麼臭，是否與配料內含該成分居多。

    這些影片皆提到，來自中國廣西柳州的知名風味小吃螺螄粉，被中國消費者發現有一款市售螺螄粉的包裝配料清單中，竟內含一款中藥名為的「人中黃」成分，接著中國網友使用中國百度百科搜尋相關資訊後，查到一段令人不適的介紹，「為甘草末置竹筒內，於人糞坑中浸漬一定時間後的製成品」，還號稱具有清熱涼血，瀉火解毒之功效。

    即便有人跳出來解釋，人中黃是事先密封在竹筒中後，才拿去糞坑裡泡制，內容物並不會接觸到糞水，但仍讓大批中國網友得知此事後，都忍不住直言噁心，「臭的原因找到了」、「從來不吃這玩意兒，太臭」、「你這直接給我整破防了」、「剛吃完一份螺螄粉，真跟屎似的，再也不吃了」、「作為柳州人我還真不知道為什麽螺螄粉要加屎進去」。

    相關討論被傳至台灣後，也令許多台灣網友看完後紛紛表示感到不適，「超級噁爛」、「有病才會去吃ㄟ……」、「讓喜歡吃的人吃啊，不用提醒他們」、「拒吃美豬的跟愛吃螺獅粉的，好像是同一族群」、「中國廠家參差不齊，食品購買上要更小心」、「台灣從來不開放進口，真的不是沒有原因」、「個人看法，不是說人中黃不能吃，而是不相信中國製的人中黃品質」。

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