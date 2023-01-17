網傳中國大量埋葬染疫死者 MyGoPen：挪用誤導、資訊不足

近期社群平台流傳「中國大量埋葬染疫死亡者」相關影音圖片，內容顯示防疫人員將大量屍體埋入土裡的畫面。事實查核平台「MyGoPen」認定此為混淆視聽的訊息，並且資料來源不明。

2023/01/17 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳「中國大量埋葬染疫死亡者」相關影音圖片，內容顯示工作人員將大量屍體埋入土裡的畫面。事實查核平台查核指出，此為混淆視聽的訊息，並且資料來源不明。

台灣事實查核平台「MyGoPen」17日發布一份「事實查核報告」指出，社群平台近期流傳一張圖片，附上文案稱：「見過死人的，見過死這麼多人的嗎？也見過這樣埋人的嗎？為什麼？」；影片則是自5日起在推特（Twitter）上流傳，並曾在微博流傳，不過至今已被下架。

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「MyGoPen」利用圖片反搜工具「TinEye」搜索網傳圖片，找到13個相似結果，其中最早的發現於2009年11月16日，可得知網傳圖片至少已流傳十多年，並非近期拍攝，不可能與中國近期染疫死亡的處置作為有關。

「MyGoPen」檢視其餘搜尋結果指出，找到一篇《澳洲廣播公司》2018年11月6日的新聞，主要是在討論澳洲是否也會遭遇海嘯威脅，而該報導中段有放上與海嘯災難有關的圖輯，最後一張與網傳圖片相似。

「MyGoPen」表示，依據照片下方的文字敘述，這是2004年印度洋大地震（Boxing Day Tsunami）引起海嘯，救援人員事後埋葬罹難者的畫面，地點是泰國的達瓜巴縣（Takua Pa），由《法新社》記者Saeed Khan拍攝。「MyGoPen」進一步指出，該新聞報導使用的圖片中，右上角兩名工作人員的動作與網傳圖片略有不同。不過「MyGoPen」透露，在《法新社》圖庫以「tsunami、Takua pa、Saeed Khan」等關鍵字進行搜索，就能找到一模一樣的照片，確切拍攝日期為2004年12月31日。

針對網傳影片的原始出處，「MyGoPen」利用圖片反搜工具「百度識圖」進行搜索發現，微博用戶「元寶寶愛吃肉肉」曾發布過相關的影片，但目前已經下架。

「MyGoPen」檢視該微博影片後半部網址「4855177174515723」發現，此用戶1月6日 23：24發布《如何杜絕煙花銷售？》短片，號碼是「4855054621737529」，而1月7日08：43發布《前輪抱死》短片，號碼是「4855195181255124」，因此推測網傳影片可能曾經在這段時間內上傳微博，後來遭到刪除。

另外，「MyGoPen」利用「Google Lens」、「TinEye」、「Yandex」等工具反搜發現，並無其他媒體報導，僅在推特上看到一些用戶於1月5日發布相同影片，但沒有說明時間地點，因此無法判讀事件發生背景及拍攝日期、地點等資訊。

綜合上述，「MyGoPen」表示，網傳圖片確定是2004年南亞海嘯埋葬罹難者的照片，與中國染疫死者無關；影片部分今年1月在推特、微博上出現，但沒有進一步資訊說明拍攝背景，無法查證是否與染疫死者有關。「MyGoPen」認定，圖片為挪用誤導之訊息，影片則是來源不明的訊息。

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網傳圖片附文案稱：「見過死人的，見過死這麼多人的嗎？也見過這樣埋人的嗎？為什麼？」，「MyGoPen」證實此為「挪用誤導」之訊息。

該網傳影片曾流傳於推特、微博，內容指稱為「中國埋葬大量新冠感染者」，「MyGoPen」經查核後發現該影片資料來源不明。

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