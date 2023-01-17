為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網傳中國大量埋葬染疫死者 MyGoPen：挪用誤導、資訊不足

    近期社群平台流傳「中國大量埋葬染疫死亡者」相關影音圖片，內容顯示防疫人員將大量屍體埋入土裡的畫面。事實查核平台「MyGoPen」認定此為混淆視聽的訊息，並且資料來源不明。

    近期社群平台流傳「中國大量埋葬染疫死亡者」相關影音圖片，內容顯示防疫人員將大量屍體埋入土裡的畫面。事實查核平台「MyGoPen」認定此為混淆視聽的訊息，並且資料來源不明。

    2023/01/17 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳「中國大量埋葬染疫死亡者」相關影音圖片，內容顯示工作人員將大量屍體埋入土裡的畫面。事實查核平台查核指出，此為混淆視聽的訊息，並且資料來源不明。

    台灣事實查核平台「MyGoPen」17日發布一份「事實查核報告」指出，社群平台近期流傳一張圖片，附上文案稱：「見過死人的，見過死這麼多人的嗎？也見過這樣埋人的嗎？為什麼？」；影片則是自5日起在推特（Twitter）上流傳，並曾在微博流傳，不過至今已被下架。

    「MyGoPen」利用圖片反搜工具「TinEye」搜索網傳圖片，找到13個相似結果，其中最早的發現於2009年11月16日，可得知網傳圖片至少已流傳十多年，並非近期拍攝，不可能與中國近期染疫死亡的處置作為有關。

    「MyGoPen」檢視其餘搜尋結果指出，找到一篇《澳洲廣播公司》2018年11月6日的新聞，主要是在討論澳洲是否也會遭遇海嘯威脅，而該報導中段有放上與海嘯災難有關的圖輯，最後一張與網傳圖片相似。

    「MyGoPen」表示，依據照片下方的文字敘述，這是2004年印度洋大地震（Boxing Day Tsunami）引起海嘯，救援人員事後埋葬罹難者的畫面，地點是泰國的達瓜巴縣（Takua Pa），由《法新社》記者Saeed Khan拍攝。「MyGoPen」進一步指出，該新聞報導使用的圖片中，右上角兩名工作人員的動作與網傳圖片略有不同。不過「MyGoPen」透露，在《法新社》圖庫以「tsunami、Takua pa、Saeed Khan」等關鍵字進行搜索，就能找到一模一樣的照片，確切拍攝日期為2004年12月31日。

    針對網傳影片的原始出處，「MyGoPen」利用圖片反搜工具「百度識圖」進行搜索發現，微博用戶「元寶寶愛吃肉肉」曾發布過相關的影片，但目前已經下架。

    「MyGoPen」檢視該微博影片後半部網址「4855177174515723」發現，此用戶1月6日 23：24發布《如何杜絕煙花銷售？》短片，號碼是「4855054621737529」，而1月7日08：43發布《前輪抱死》短片，號碼是「4855195181255124」，因此推測網傳影片可能曾經在這段時間內上傳微博，後來遭到刪除。

    另外，「MyGoPen」利用「Google Lens」、「TinEye」、「Yandex」等工具反搜發現，並無其他媒體報導，僅在推特上看到一些用戶於1月5日發布相同影片，但沒有說明時間地點，因此無法判讀事件發生背景及拍攝日期、地點等資訊。

    綜合上述，「MyGoPen」表示，網傳圖片確定是2004年南亞海嘯埋葬罹難者的照片，與中國染疫死者無關；影片部分今年1月在推特、微博上出現，但沒有進一步資訊說明拍攝背景，無法查證是否與染疫死者有關。「MyGoPen」認定，圖片為挪用誤導之訊息，影片則是來源不明的訊息。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    網傳圖片附文案稱：「見過死人的，見過死這麼多人的嗎？也見過這樣埋人的嗎？為什麼？」，「MyGoPen」證實此為「挪用誤導」之訊息。

    網傳圖片附文案稱：「見過死人的，見過死這麼多人的嗎？也見過這樣埋人的嗎？為什麼？」，「MyGoPen」證實此為「挪用誤導」之訊息。

    該網傳影片曾流傳於推特、微博，內容指稱為「中國埋葬大量新冠感染者」，「MyGoPen」經查核後發現該影片資料來源不明。

    該網傳影片曾流傳於推特、微博，內容指稱為「中國埋葬大量新冠感染者」，「MyGoPen」經查核後發現該影片資料來源不明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    專家估中國過去5週染疫死亡約90萬人 籲分享準確數據
    2023/01/17 16:14

    專家估中國過去5週染疫死亡約90萬人 籲分享準確數據
    中國Paxlovid仿製藥1盒破萬 高達9成是假藥
    2023/01/17 14:19

    中國Paxlovid仿製藥1盒破萬 高達9成是假藥

    過年No.1療癒系零食 元本山送禮自用都幸福
    中國疫情大爆發！ 鐵桿兄弟北韓持續「禁中國公民入境」
    2023/01/16 23:56

    中國疫情大爆發！ 鐵桿兄弟北韓持續「禁中國公民入境」
    中國解封失敗釀人禍 專家：恐現「大躍進」以來最大死亡潮
    2023/01/16 20:16

    中國解封失敗釀人禍 專家：恐現「大躍進」以來最大死亡潮

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播