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    國王查爾斯傳願砸15億要梅根離婚 「不計代價」拯救哈利人生

    國王查爾斯三世（King Charles III）計畫向梅根提出5000萬美元離婚協議，來阻止兒子「拋棄自己的人生」。（法新社資料照，本報合成）

    國王查爾斯三世（King Charles III）計畫向梅根提出5000萬美元離婚協議，來阻止兒子「拋棄自己的人生」。（法新社資料照，本報合成）

    2023/01/17 12:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）於本月10日推出備受爭議的自傳《Spare》（暫譯「備胎」），書中一系列嚴厲抨擊王室的內幕，而引爆一連串爭議。據1名高級王室工作人員情報透露，國王查爾斯三世（King Charles III）計畫向梅根提出5000萬美元（約新台幣15.1億元）離婚協議，來阻止兒子「拋棄自己的人生」。

    綜合外媒報導，知名八卦刊物《全球雜誌》（Globe Magazine）引述1名王室工作人員說法指出，查爾斯認為是梅根在背後搧風點火，才促使哈利對王室進行各種破壞性極大的指控，一切都要歸咎於梅根，但他願意原諒兒子在過去3年「對王室家庭造成的可怕傷害」，並竭盡所能、不計一切代價來拯救哈利，避免兒子拋棄自己該有的人生。

    這位王室工作人員還透露，查爾斯相信哈利只是「被梅根迷住了」，才會被梅根牽著鼻子走，「哈利無法看清自己正走向災難，必須立刻脫身」。此外，查爾斯還準備5000萬美元的贍養費，要給梅根與2個孩子阿奇（Archie）及莉莉貝（Lilibet），同時將允許梅根保留公爵夫人的頭銜，並相信這筆錢能打動這貪婪的女人，畢竟這筆鉅額費用已足夠她安身立命一輩子。

    而在傳出查爾斯這項充滿爭議的計畫前，哈利就已在書中針對父親進行多項指控，包括父親曾表明沒有「足夠的錢」金援梅根，因為他「已經不得不為他、他的哥哥威廉王子及老婆凱特付出很多」，哈利還直言表示，「爸爸並未出於慷慨，而在經濟上支援威廉、我及我們的家人，這是他的工作」。

    另外哈利還在書中寫道，他很快就意識到查爾斯關心的根本不是錢，並暗示查爾斯只是忌妒梅根越來越受大眾歡迎，「或許爸爸可能擔心維持我們生活的成本不斷上升，但他真正無法忍受的是，有一個新來的人主宰王室，並抓住人們的注意力；有一個新來的人，非常耀眼的搶奪鋒頭，並且完全蓋過了他」。

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