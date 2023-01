去年11月,烏、俄兩國曾交換戰俘,圖為俄羅斯換回的戰俘們。(路透)

2023/01/15 17:43

〔即時新聞/綜合報導〕自烏俄戰爭開打以來,兩國已經多次交換過戰俘。原定14日將要再進行戰俘交換,但烏克蘭處理戰俘的機關卻控訴俄羅斯臨時反悔,取消交換計劃。

據《路透》報導,烏克蘭處理戰俘機關「戰俘待遇協調總部」(Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War)表示兩國原先協商好14日要交換戰俘,但俄羅斯臨時取消計劃。「戰俘待遇協調總部」在通訊軟體Telegram上發文表示:「原本要和俄羅斯進行另一輪戰俘交換,但是俄羅斯在最後一刻取消了。」。

俄羅斯人權事務專員莫斯卡科瓦(Tatyana Moskalkova)14日在Telegram發文,稱有俄羅斯軍人在被烏克蘭俘虜期間遭到勒索。對此烏克蘭沒有出面回應。

