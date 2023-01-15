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    捷克總統大選兩強出線 前總理與退役將領月底決選

    2023/01/15 04:12

    〔中央社〕捷克總統大選首輪投票今天完成，根據最新開票結果，億萬富豪前總理巴比斯與退役將領帕維爾領先群雄，得票率都超過35%但未能達到過半門檻，必須在月底第2輪投票一決勝負。

    法新社報導，根據捷克統計局公布的將近完成開票結果，巴比斯（Andrej Babis）得票率35.4%居首，帕維爾（Petr Pavel）以35.0%緊追在後，經濟學家涅魯多娃（Danuse Nerudova）以13.9%排第3。另外5名候選人得票率都不到7%。

    巴比斯和帕維爾兩人將在27至28日的決選對決，看看何者出線成為捷克共和國1993年成立以來的第4位總統，取代現任總統齊曼（Milos Zeman）。捷克有1050萬人口，新元首將面臨創紀錄的通貨膨脹率，以及因烏克蘭衝突造成的龐大財政赤字。

    巴比斯為捷克反對黨領袖，曾在2017至2021年間擔任總理。帕維爾為前參謀總長，曾任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席。

    路透社指出，巴比斯與帕維爾都可能比齊曼更親西方。齊曼主張與中國建立更緊密關係，而且直到俄羅斯去年入侵烏克蘭之前，他一直採親俄立場。

    巴比斯曾表示，捷克與中國的貿易有嚴重逆差，有必要更平衡。帕維爾則視中國為安全威脅，他指出，中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

    在捷克，實權由總理掌握，總統是象徵性的元首職位，不過在政壇仍相當有影響力。1120115

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