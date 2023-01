歐洲商界與中國「重開機」 透露北京欲重返國際

2023/01/13 00:39

〔中央社〕歐洲工商界代表在今天一場座談會說,與中國關係正重新開機,然而在中國做生意的情勢「回不去了」。與會者提到近來中方亟欲重返國際,但能否依國際規則行事是最大問題。

歐洲工商聯合會(Business Europe)邀請中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)不同產業領域代表,今天在布魯塞爾以歐洲商界如何面對「後2022年的中國」為題分享看法。

正值中國在長達3年COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情封鎖後逐步放寬國際往來,這場座談會瀰漫著「既期待,又怕受傷害」的氛圍。

尤其美國正積極要求日本與荷蘭等國家配合美方對半導體設備輸入中國的限制,因此座談主持人歐洲工商聯合會副秘書長桑托斯(Luisa Santos)首先表示,歐洲在對中國政策上如何與美國校準,是當前最大挑戰。

她認為歐洲企業另一個挑戰是歐盟研議中的對外直接投資(outbound FDI)管理辦法。這個議題在歐盟內部已討論一段時間,動機之一是避免關鍵技術透過海外投資助長了戰略競爭對手,主要對象顯然包含中國。

