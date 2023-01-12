冬天還下雨！美國豪華畫廊老闆自來水狂噴街友 遭撻伐也不願道歉

美國舊金山一間畫廊的老闆為了驅除待在店門口的街友，竟在冬日拿自來水朝對方狂噴。（翻攝briochesf@推特）

2023/01/12 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一間畫廊的老闆為了驅除待在店門口的街友，竟在冬天拿自來水朝對方狂噴；事件曝光後，這名老闆被輿論撻伐，但他拒絕道歉並為自己辯護，他有多次請對方離開，結果對方攻擊他，他才噴水反擊。

綜合外媒報導，男子格溫（Collier Gwin）是舊金山一間豪華畫廊的老闆，該店自1984年起營運，擁有許多頂級客戶，然而9日早上6時許，格溫卻被人拍到在畫廊隔壁的餐館前灑水攻擊女性街友的畫面。

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事發影片可以看到，格溫拿著水管瞄準街友不斷噴水，命令對方離開，儘管街友用手抵擋並求饒，格溫也沒有心軟，表情還相當輕蔑。

當時氣溫不高，還在飄雨，一名外送員目擊過程，用手機錄下過程並將事件曝光，引發美國輿論關注、撻伐；多數人認為此舉實在過當，格溫接受媒體訪問時承認自己的行為，但拒絕道歉，堅稱這名街友已經在這一帶待了好幾天，而且精神有問題，還亂翻垃圾桶，他口頭請對方離開，但街友沒有配合，還要攻擊他，他才如此反擊。

格溫認同自己的行為有些超過，但是也強調，這名街友擋住了人行道與出入口，附近一帶業主前後至少報警25次，卻沒辦法有效地讓這名街友離開，噴水則是他「最後的手段」。

其他業主則連忙撇清，認為格溫此舉實在不恰當；因為事發地點在餐館門口，該餐館合夥人向媒體聲明，他們與格溫及其畫廊沒有關係。

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