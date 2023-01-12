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    世界經濟論壇：能源、糧價將續漲 生活成本危機成全球最大風險

    世界經濟論壇（WEF）11日發表報告，指因為疫情和烏俄戰爭造成的全球生活成本危機，是未來兩年最令人擔心的全球風險。圖為里約熱內盧一處市場標示的食物價格。（路透）

    世界經濟論壇（WEF）11日發表報告，指因為疫情和烏俄戰爭造成的全球生活成本危機，是未來兩年最令人擔心的全球風險。圖為里約熱內盧一處市場標示的食物價格。（路透）

    2023/01/12 00:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕世界經濟論壇（WEF）11日發表報告，指因為疫情和烏俄戰爭造成的全球生活成本危機，是未來兩年最令人擔心的全球風險，能源和糧食價格將持續上漲，這將有損全球減少貧窮、因應氣候危機的努力。

    根據《法新社》和英國《衛報》11日報導，世界經濟論壇為下週於瑞士達沃斯召開年度會議所準備的這份全球風險報告，指出對全球1200名專家、決策者和商界領袖所作調查顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及俄羅斯在烏克蘭戰爭造成的全球生活成本危機，是現在到2025年，「最大的短期風險」，其次是天然災害、極端氣候事件以及「地緣經濟對抗」。

    報告說，「衝突和地緣經濟緊張，引發了一連串彼此深度相互關聯的全球風險」，包括能源和糧食可能在接下來兩年持續供應緊縮。這些風險可能削弱各國合作解決更長期問題所付出的努力，包括氣候危機、保護生物多樣性和減少貧窮。

    報告示警，全球針對最嚴重長期威脅採取行動的機會，正在迅速消失，呼籲全球，「有必要在風險達到臨界點之前，採取協調一致、集體行動。」

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