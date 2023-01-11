為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    50多名旅客停機坪乾等1小時 遭印度廉航荒謬丟包

    印度廉價航空「捷行航空」9日發生丟包乘客的事故。捷行航空示意圖。（翻攝GO FIRST@FB）

    印度廉價航空「捷行航空」9日發生丟包乘客的事故。捷行航空示意圖。（翻攝GO FIRST@FB）

    2023/01/11 12:59

    〔即時新聞／綜合報導〕印度9日發生廉航班機丟包乘客事故，乘客行李都已經裝載上機，本人卻被遺留在停機坪上；這起荒唐事故引起罵聲，闖禍的航空公司已向乘客致歉，但未透露事故主因，印度民航總局已經知情並介入調查此事。

    綜合外媒報導，印度廉價航空「捷行航空」（Go First）9日有一架航班編號為「G8-116」的班機要從邦加羅爾（Bengaluru）飛往德里（Delhi），預定起飛時間為當日清晨6時20分。

    當時，50多名乘客行李都已託運上機，所有人拿著登機證登上接駁巴士，在停機坪上等了將近一小時，突然意識到整車人錯過了航班；一名乘客回憶，當時地勤人員跑去檢查航班是否起飛，還告訴他們班機會折返，現場陷入混亂。

    被丟包的乘客選擇到社群媒體上發文抱怨，引發關注；據報，53名受到影響的乘客被安排由另一間航空公司載運，另外有2人獲得機票退款。

    捷行航空就此事件向被影響的乘客道歉，但未透露釀成這樁荒謬事件的詳細原因；一名發言人回應媒體，公司正在調查此事，但拒絕透露詳細狀況。道歉顯然並不能彌補乘客的損失，有乘客一狀檢舉到印度民航總局，該單位向外聲明，目前已經要求捷行航空對此回應，並將採取相關行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》印度Su-30戰機首降日本 與日空自對抗演練
    2023/01/10 19:53

    軍情動態》印度Su-30戰機首降日本 與日空自對抗演練
    傳印度考慮鬆綁稻米出口限制
    2023/01/10 15:57

    傳印度考慮鬆綁稻米出口限制

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    塔塔收購緯創印度iPhone廠 盼3月底前完成
    2023/01/10 14:30

    塔塔收購緯創印度iPhone廠 盼3月底前完成
    俄油價腰斬買家稀落 還得受中印擺佈
    2023/01/09 21:44

    俄油價腰斬買家稀落 還得受中印擺佈

    服務至上 佳榮泰集團陳春諒總經理
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播