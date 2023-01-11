50多名旅客停機坪乾等1小時 遭印度廉航荒謬丟包

印度廉價航空「捷行航空」9日發生丟包乘客的事故。捷行航空示意圖。（翻攝GO FIRST@FB）

2023/01/11 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度9日發生廉航班機丟包乘客事故，乘客行李都已經裝載上機，本人卻被遺留在停機坪上；這起荒唐事故引起罵聲，闖禍的航空公司已向乘客致歉，但未透露事故主因，印度民航總局已經知情並介入調查此事。

綜合外媒報導，印度廉價航空「捷行航空」（Go First）9日有一架航班編號為「G8-116」的班機要從邦加羅爾（Bengaluru）飛往德里（Delhi），預定起飛時間為當日清晨6時20分。

請繼續往下閱讀...

當時，50多名乘客行李都已託運上機，所有人拿著登機證登上接駁巴士，在停機坪上等了將近一小時，突然意識到整車人錯過了航班；一名乘客回憶，當時地勤人員跑去檢查航班是否起飛，還告訴他們班機會折返，現場陷入混亂。

被丟包的乘客選擇到社群媒體上發文抱怨，引發關注；據報，53名受到影響的乘客被安排由另一間航空公司載運，另外有2人獲得機票退款。

捷行航空就此事件向被影響的乘客道歉，但未透露釀成這樁荒謬事件的詳細原因；一名發言人回應媒體，公司正在調查此事，但拒絕透露詳細狀況。道歉顯然並不能彌補乘客的損失，有乘客一狀檢舉到印度民航總局，該單位向外聲明，目前已經要求捷行航空對此回應，並將採取相關行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法