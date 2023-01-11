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    麥卡錫上任出擊 美眾院成立中國委員會因應挑戰

    美國聯邦眾議院議長麥卡錫兌現選舉承諾，眾議院今天表決通過成立美中戰略競爭特別委員會，負責審查美中競爭。（歐新社）

    美國聯邦眾議院議長麥卡錫兌現選舉承諾，眾議院今天表決通過成立美中戰略競爭特別委員會，負責審查美中競爭。（歐新社）

    2023/01/11 08:01

    〔中央社〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天兌現選舉承諾。在民主黨議員的共同支持下，眾議院今天表決通過成立美中戰略競爭特別委員會，負責審查美中競爭。共和黨聯邦眾議員蓋拉格將出任委員會主席。

    麥卡錫（Kevin McCarthy）在去年期中選舉結果出爐後就曾表示，當選眾議院議長後，首要任務之一就是成立中國特別委員會。這個委員會將以揭露和打擊中共對美國網路、貿易與軍事威脅為主。

    今天針對美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）的決議案，在365票贊成、65票反對，其中包括146名民主黨與所有共和黨議員支持下通過。

    麥卡錫在眾院發言時表示，落後共產中國，是對未來的最大擔憂之一，「我們花了數十年時間，通過歡迎中國加入全球體系的政策。作為回報，中國輸出壓迫、侵略與反美情緒。」

    他表示，委員會將研究如何將就業機會從中國帶回美國、保護美國智慧財產權與美國農業等議題。中國委員會將是跨黨派合作的委員會，國會將以同一種聲音表達因應來自中國的諸多挑戰。

    這個將由16名眾院議員組成的委員會，將由蓋拉格（Mike Gallagher）出任主席。蓋拉格表示，是時候以跨黨派方式回擊中共的侵略。今天跨黨派以壓倒性多數投票成立中國特別委員會，是朝這個方向邁進的重要一步。下一步是在委員會中加入認真的成員，帶著緊迫感開始工作。

    麥卡錫於2020年5月在眾議院建立「中國工作小組」（China Task Force），小組成員皆為共和黨籍議員。今天中國特別委員會的成立，再次反映麥卡錫對中國挑戰的高度關切。

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