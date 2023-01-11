俄軍在戰場上越打越弱 美官員：砲兵火力下降75％

美國官員估計，雖然俄羅斯仍擁有比烏克蘭更多火砲彈藥，但俄軍從每天平均發射2萬發砲彈降低到5000發。圖為烏克蘭砲兵。（法新社）

2023/01/11 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，雙方持續在烏東前線激戰，不過美國與烏克蘭官員觀察到，俄軍砲兵火力已大幅減弱，在某些地區甚至下降了75％。

根據美國《CNN》報導，針對俄軍砲兵火力減弱一事，美國與烏克蘭官員並未給出明確解釋，僅表示由於俄軍砲彈供應不及，可能會採取配給措施，又或者是俄軍在面對烏軍攻勢時的戰術評估。但無論如何，俄軍砲兵火力減弱代表俄軍在入侵烏克蘭10個多月以來，在戰場上越來越弱。

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先前針對俄軍彈藥短缺問題，主要討論集中在巡弋飛彈、彈道飛彈等精確導引彈藥上，但美國官員指出，俄軍大幅降低火炮發射頻率可能代表這場曠日費時的戰鬥對於俄軍常規彈藥的供應也產生重大影響。

一名美國國防官員表示，過去俄軍的火炮發射頻率並不是一路向下降，有幾天俄軍仍發射非常多砲彈，像是在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）周邊，以及南部的赫爾松市（Kherson）附近。

美國官員估計，俄軍從每天平均發射2萬發砲彈降低到5000發，雖然俄羅斯仍擁有比烏克蘭更多火砲彈藥，但美國早期對雙方的評估中，高估了俄軍的砲彈數量，也低估烏克蘭攻擊俄羅斯後勤據點的能力。

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