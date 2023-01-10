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    恫嚇！俄防長：持續發展「核三位一體」戰力

    2022年4月，俄國軍方釋出「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈試射畫面，並稱這款能夠搭載核彈頭的超級武器，將使試圖威脅俄國的敵人三思而後行。（法新社）

    2022年4月，俄國軍方釋出「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈試射畫面，並稱這款能夠搭載核彈頭的超級武器，將使試圖威脅俄國的敵人三思而後行。（法新社）

    2023/01/10 23:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國總統普廷上月才警告，可能放棄核武「不率先使用」方針，改採美國的「預防性打擊」戰略；俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）10日加碼宣示，俄軍將繼續發展「三位一體」戰力，作為國家主權和領土完整的保障。

    「核三位一體」（nuclear triad）是指一個國家同時擁有洲際彈道飛彈，潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核武器打擊方式的能力。

    據《俄新社》及《路透》報導，紹伊古在部務專題會議上說：「我們將繼續發展核三位一體並保持其戰備狀態，因為核盾牌以前和現在，都是我國主權和領土完整的主要保障。」

    他還提到，俄國還將提升空天軍的戰力，改善俄國戰、轟炸機，以及無人飛行器在現代防空系統運作下的作戰表現。

    空天軍是2015年由俄國空軍與航太防衛軍合併的軍種。此前國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯空天軍遠程航空司令部指揮官科比拉什（Sergei Kobylash）本月1日正式宣布，空天軍可攜帶核武的Tu-95MS「熊式」、Tu-160「白天鵝」以及Tu-22M3「逆火」等3款遠程戰略轟炸機，今年將投入對烏克蘭的「特別軍事行動」。

    俄國國防部長紹伊古10日出席部務專題會議，強調俄軍將持續發展「核三位一體」戰力。（美聯社）

    俄國國防部長紹伊古10日出席部務專題會議，強調俄軍將持續發展「核三位一體」戰力。（美聯社）

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