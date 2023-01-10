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    交通困難！村民合力扛孕婦走3小時就醫 到院仍雙雙不治

    幾位村民利用紗籠布製成的簡易擔架，合力抬著艾斯米亞走了大約3小時的路程抵達醫院。（圖擷取自Youtube）

    幾位村民利用紗籠布製成的簡易擔架，合力抬著艾斯米亞走了大約3小時的路程抵達醫院。（圖擷取自Youtube）

    2023/01/10 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼南蘇拉威西省（Sulsel）33歲孕婦艾斯米亞（Asmia）在5日晚間身體突然出現狀況，但礙於當地交通不便，村民只能用紗籠布（當地一種傳統服裝）當作擔架，並徒步走大約3小時的路程才能將艾斯米亞送往醫院。然而抵達醫院後，艾斯米亞與孩子在急救後仍不幸離世。

    綜合外媒報導，由於艾斯米亞居住的卡連哥村（Kariango）在偏遠山區內，且轎車不易進入，因此當地現況對村民來說，需要緊急就醫可說是相當困難。

    然而，艾斯米亞5日當晚突覺得身體不適，因此家屬立刻將她送往當地的衛生所就醫。不過經診斷後，醫師認為艾斯米亞症狀嚴重，且當地醫療技術落後，因此認為艾斯米亞必須轉診到距離村落7公里遠的醫院治療。

    6日清晨幾名村民集合起來，將紗籠布綁在一根竿子上當作擔架，抬著艾斯米亞走了3小時的路程抵達巴卡魯村（Bakaru），並另外花了30分鐘的車程才終於抵達當地醫院。院方當下立刻對艾斯米亞進行急救，但從超音波影像發現她的孩子已經沒有生命跡象，並發現子宮有一處撕裂傷，造成嚴重出血，艾斯米亞最後在隔（7）日宣告不治。

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