25年毒品帝國揭密！美起訴書曝馬杜羅全家涉案 1關鍵鎖定「委國太子」

馬杜羅獨子、委國國會議員尼古拉斯托（Nicolasito）。最新解密的美國追加起訴書指控其為家族毒品帝國要角，長期利用國家石油公司（PDVSA）專機將大量毒品運往美國。（路透資料照）

隨著美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）後，美國司法部隨即解密一份厚達25頁的重量級起訴書。這份由紐約南區聯邦地方法院簽署的最新追加起訴書（案號 S4 11 Cr. 205 （AKH）），首度將馬杜羅的妻子、兒子以及跨國黑幫首領全數列為被告，揭露其長達 25年利用國家力量支撐的「毒品恐怖主義」帝國。

第一夫人涉收賄 1原因曝機庫淪運毒工具

根據起訴書內容，馬杜羅自1999年進入委國政府以來，便與其親信組成名為「太陽集團（Cártel de los Soles）」的非法組織。馬杜羅的妻子、被稱為「第一夫人」的佛洛雷斯（Cilia Flores）被控於2007年收受數十萬美元賄賂，以每架次運毒航班約10萬美元（約新台幣313.7萬元）的代價，為毒販媒合特權會面，並確保運毒飛機在「總統機庫」的安全。

起訴書更指名馬杜羅獨子、現任國會議員尼古拉斯托（Nicolasito），指其利用委國國家石油公司（PDVSA）的專機多次運載毒品進入美國邁阿密。文件顯示，尼古拉斯托甚至在2020年於哥倫比亞與恐怖組織進行密謀，相關武器與毒品交易計畫原定持續至2026年。

黑幫首領正式入列 鎖定「阿拉瓜火車」勢力

這份解密文件最受矚目的，是正式納入了委國最大黑幫「阿拉瓜火車（Tren de Aragua）」首領「戰士小弟（Niño Guerrero）」。美方指控馬杜羅政權與該組織深度結合，利用國家資源提供安全掩護，進行謀殺、綁架與跨國洗錢。1個關鍵原因讓美方決定加速收網：該政權與墨西哥「希納羅亞（Sinaloa）」等集團聯手，每年輸送逾 250噸古柯鹼進入美國境內。

起訴書詳列馬杜羅在擔任外長期間，甚至核發外交護照給已知毒販，並利用外交機隊為洗錢行動提供「外交豁免」保護。檢察官克萊頓在文件中強調，馬杜羅已將委國行政與執法體系徹底腐蝕。

目前美方已同步啟動財產沒收程序，總金額預計達數十億美元。雖然馬杜羅在紐約提審中暫未認罪，但這份跨越25年、詳列其家族與黑幫合流細節的司法文件，已被視為定罪這名「毒梟總統」的最核心鐵證。

由紐約南區聯邦地方法院簽署的最新追加起訴書首頁。（紐約南區聯邦地方法院官網）

