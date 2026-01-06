泰柬停火10天即破功！柬軍誤射迫擊砲傷兵 泰總理下令備戰

泰柬邊境情勢於2025年底急遽升溫，泰國軍方於12月26日在交界城市波貝（Poipet）上空發射照明彈，監控兩軍衝突現況。雙方近期雖一度達成停火，但6日再傳槍響，使區域和平再添變數。（美聯社檔案照）

中南半島局勢再度緊繃。據《法新社》報導，泰國軍方週二（6日）指控柬埔寨軍隊違反僅實施10天的停火協議，向泰國烏汶省（Ubon Ratchathani）發射迫擊砲彈，導致一名泰國士兵遭碎片炸傷送醫。儘管柬方聲稱此為「人為操作失誤」，但曼谷當局已發出強烈抗議並下令邊境備戰。

泰國軍方在聲明中表示，柬埔寨軍方事後雖連繫泰方，辯稱「並無意圖向泰境開火」，且事件是因人員操作疏失所致。然而，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對此並不買帳。阿努廷向媒體直言，泰國政府已向金邊當局提出抗議，並強調泰軍具備優勢火力因應任何侵犯行為。他透露，雖然目前尚未下令撤離平民，但邊境各省長已收到命令做好緊急應變準備。

泰柬兩國長期因長達800公里的邊界劃分問題衝突不斷，去年12月的激烈交戰曾造成數十人死亡，並迫使兩國約100萬名居民逃離家園。雙方雖在12月27日達成停火協議，並在12月31日由泰方釋放18名柬埔寨戰俘以展現善意，但這份和平目前顯得極其脆弱。

事實上，這份停火協議背後具備強烈的大國干預色彩。去年7月，美國總統川普、中國與馬來西亞曾共同促成初步停火；川普更於10月親赴馬來西亞見證兩國簽署後續聲明，並以貿易優惠作為誘因。然而，隨著11月泰國巡邏士兵遭地雷炸傷，停火機制屢次崩潰。

二月大選在即 談判恐交由下任政府

目前柬埔寨國防部雖提議本月在暹粒（Siem Reap）舉行雙邊邊界委員會會議，以釐清殖民時代遺留的劃界爭議。但泰國政府先前表示，由於2月8日將舉行大選，關於邊界測繪與領土主權等核心議題的談判，極可能交由選後新任政府接手。分析指出，在政治真空與前線官兵的高度敵意下，泰柬邊境的和平恐難在短期內真正落實。

