繞行軌道38年 美衛星功成身退墜落回到地球

38年前發射的「地球輻射預算衛星」，已於當地時間週日（8日）墜落回到地球。衛星示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2023/01/10 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週一（9日）證實，38年前發射的「地球輻射預算衛星（ERBS）」，已於當地時間週日（8日）晚上11時4分墜落，重新進入地球大氣層。根據美國太空總署（NASA）聲明指出，衛星墜落時曾短暫在白令海上空現蹤。

據《CNN》報導，美國太空總署（NASA）於1984年10月5日，透過「挑戰者號」太空梭將「地球輻射預算衛星」發射升空，原僅預計服役2年，然而「地球輻射預算衛星」卻足足運作了21個年頭，2005年方才宣告報廢，並且直至本週日，在繞行38年後終於墜落回到地球。

請繼續往下閱讀...

「地球輻射預算衛星」是隸屬於美國太空總署的科學研究衛星，透過數據回傳，幫助科學家從事太陽輻射能量的相關研究，並測量地球平流層中，包括臭氧、水蒸氣、二氧化氮和氣溶膠各項的濃度。

美國太空總署進一步表示，「地球輻射預算衛星」所提供的數據，證實了近年全球各地的臭氧層密度普遍降低，並直接導致聯合國於1987推動簽署「蒙特婁議定書」，限制工業產品中，大量氟氯碳化物對地球臭氧層造成的惡化及損害。一項2021年的研究指出，如當初未就氟氯碳化物達成禁令，本世紀末全球將發生臭氧層崩潰、全球暖化等攸關人類生存的不利情境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法