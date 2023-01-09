為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國飛比利時班機廢水呈陽性 判別病毒需糞便檢體

    2023/01/09 03:00

    〔中央社〕比利時宣布對中國飛來班機的廢水檢測病毒後，昨天第一班飛機受檢測結果呈COVID-19陽性反應，但研究人員告訴當地媒體，因廢水缺乏糞便，難以判定是否為新病毒變異株。

    全球多國對於中國解除出境疫情管制嚴陣以待，比利時政府2日率先宣布將檢測來自中國班機上的廢水，以便「事後追蹤」資訊不夠透明的中國是否出現新的病毒變異株。這項政策在4日歐盟部長會議中成為「鼓勵各國採行」的作法之一。

    「布魯塞爾時報」（Brussels Times）報導，昨天降落在比利時札范登機場（Zaventem）的中國班機成為該政策第一個受檢對象。

    魯汶大學醫學研究所（Rega Institute）公布的檢驗結果顯示，該班機上的廢水檢測出現微弱的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

    但對於最受關切的「病毒是否為Omicron之外的其他變異株」，因受檢廢水中缺乏糞便而難以分辨。

    布魯塞爾時報引述研究人員沃爾隆（Elke Wollants）的說法報導：「我們需要更濃厚的物質…這裡（受檢）的主要是水份，很難有什麼發現。」（編輯：陳彥鈞）1120109

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播