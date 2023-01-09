中國核酸檢測產業大裁員 各地掀起抗議潮
〔國際新聞中心／綜合報導〕中國鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施後，官方政策從常態化核酸檢測轉為「非必要」不做檢測，多數核酸檢測亭被裁撤或停用，核酸檢測業因而瞬間從「盛世」墜入「末世」，重慶和浙江省的相關企業因生意慘淡而大規模裁員，數以萬計的失業員工7日起包圍廠區抗議，並與警方爆發嚴重衝突。
據香港星島日報、自由亞洲電台（RFA）和中國民間權益組織「民生觀察」等報導，生產快篩試劑、核酸檢測儀器的重慶市中元匯吉藥廠，近日無預警裁員上千人，另有說法指上萬人，其中多數為薪資較低的臨時工，引發2萬多名員工包圍廠區抗議，隨後更與警方爆發衝突。
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據報導，警方調派大批鎮暴部隊到場，與抗議者對峙。關注中國時事的「推特」帳號「李老師不是你老師」發布現場的影片與照片顯示，抗議者向持續進逼的鎮暴警察丟擲物品，並大喊「還錢」，有示威者被警方壓制在地，還有派出所副所長遭抗議勞工毆打。據稱廠內生產機器和產品已被憤怒的員工砸毀。
「民生觀察」引述該廠員工指稱，中元匯吉藥廠被裁員的勞工中，甚至包括被仲介帶來上班僅2天的臨時工，上完夜班後早上就被通知辭退，而且未發給工資，憤怒的勞工因而圍毆仲介人員，有相關負責人受傷被送醫急救。
有人提供該廠此前的招聘訊息，顯示該廠起初以「國難當頭」做爲宣傳口號，卻在無利可圖時將一切後果推給勞工承擔，無恥至極。
另據「李老師不是你老師」8日發佈的網友投稿，浙江省省會杭州市快篩試劑生產企業杭州艾科和新躍生物等，員工也在5日和6日發動討薪維權行動，並有勞工遭警方逮捕。據指出，由於前一陣子各地急需快篩，缺工人，工廠（或仲介）釋出高薪聘工訊息，結果近日快篩訂單急遽減少，工廠接不到訂單，只能減薪或減少勞工的工作時數，員工拿不到工資，因而集體發動抗爭，甚至集體跳樓。
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网友投稿— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） January 8, 2023
1月5号6号 杭州生产抗原的工厂也发生了类似重庆大渡口的抗议事件
据悉，由于前段时间各地急需抗原，缺工人，工厂（或者中介）放出高薪聘用工人的消息，好多人去了，结果这几天抗原订单急剧下滑，工厂接不到订单，只能降薪，降低工人的工作时长，工人因此拿不到高薪或者实际的工资，就集体反抗 pic.twitter.com/T7yGWoV5zU