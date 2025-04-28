中共在台舉辦「徵文大賽」 指定書單內容竟有「中國台灣」

「兩岸共讀一本好書」徵文大賽所指定書單《穿越萬年看福建》，該書描述南島語族分布地區，西起馬達加斯加，東到復活島，北到夏威夷群島和「中國台灣」，南到紐西蘭。（圖截取自《穿越萬年看福建》）

2025/04/28 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，指定閱讀《穿越萬年看福建》等中共統戰書籍，書中更以「中國台灣」描述南島語族分布區域。學者批評，這是徵文比賽包裝的文化統戰，背後帶有民族、血緣及政治共同家園的概念。

有民眾向陸委會檢舉，章法學會與中共合辦徵文大賽，在官網設有「2025年共讀一本好書」徵稿啟事，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發「共讀一本好書」徵文訊息，鼓勵北一女學生參加。

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簡章載明，總獎金新台幣20萬元，總獎額100多名，區分教師組及大學組、中學組、小學組參賽。閱讀《穿越萬年看福建》、《寫給青少年的閩人智慧 我們的家園》等推薦書目，擇一進行心得書寫，參賽者得由主辦方邀請，前往福建研學。

根據主辦單位所列書單，可發現中國所挑選作品多為海峽文藝社出版的簡體字書籍，包括《馬江半小時》、《寫給青少年的閩人智慧 我們的家園》、《紅貝殼的秘密》等。

值得注意的是，福建省屬國有獨資企業「海峽出版發行集團」旗下福建少年兒童出版社所出的《穿越萬年看福建》，書中更毫無根據描述，南島語族祖先是來自中國的東南沿海。

《穿越萬年看福建》一書更在「知識鏈接」單元中，描述南島語族是其分布地區西起馬達加斯加，東到復活島，北到夏威夷群島和「中國台灣」，南到紐西蘭。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，從中共所開書單可看出，有「穿越萬年看福建」、「我們的家園」等作品，其實是拐一個彎，用徵文比賽在做文化統戰，背後是帶有民族、血緣及政治共同家園的概念。

洪敬富批評，這是沒有煙硝的，中共用這種方式讓台灣學生潛移默化，以徵文比賽名義發獎金及帶去福建研學，其實是一種變相招待台生赴中的統戰手法。

台灣基進黨主席王興煥說，對中國而言，涉台事務一律是統戰。例如這次的徵文比賽，報名投稿者可獲福建研學資格，然後會安排到海峽論壇頒獎，完全就是一個統戰伎倆。

王興煥分析，根據中共開出來的書單，投稿者只要交150字心得報告就能參加，能夠獲選文章一定須符合中共統戰的主旋律，例如「兩岸一家親」。

他強調，如果有人所寫心得是堅持台灣主體意識，可能會遭遇兩個結果，一個是直接不被錄取，另一個仍然帶去福建「洗腦感化」，誘之以利拉攏年輕人。目前看來，中共應該是傾向挑選符合其意識形態的參賽者帶去中國，不符合的就是直接落榜。

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