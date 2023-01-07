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    航空公司爆面試要求「脫到剩內衣」 準空姐淚崩：根本像狗一樣

    科威特航空公司遭求職者踢爆，在面試空姊過程中，竟要求女性把衣服脫到剩內衣褲。（圖翻攝自科威特航空公司臉書）

    科威特航空公司遭求職者踢爆，在面試空姊過程中，竟要求女性把衣服脫到剩內衣褲。（圖翻攝自科威特航空公司臉書）

    2023/01/07 17:50

    〔即時新聞／綜合報導〕科威特航空公司日前遭求職者踢爆，表示該公司在西班牙馬德里機場附近一間飯店徵選空姊時，竟要求應聘女性將身上衣物脫到剩內衣褲，且讓她們遭受「像狗一樣的待遇」，讓求職者們感覺被嚴重侮辱。

    綜合外媒報導，求職者瑪麗安娜（Mariana）日前爆料，在她們面試過程中，一位女性考官會拿著筆記本一一審視所有面試者，將觀察到的一切記錄起來，她們感覺就像是在動物園裡的動物。且其中1名會說7種語言的女性遭淘汰，原因竟是眉毛有一道小傷疤，顯然公司根本不在乎語言的優勢。

    23歲的女性求職者比安卡（Bianca）也透露，在整個面試中，她一開始被要求掀起裙子，後來考官們還想「看到更多」，最後竟被要求脫到只剩下內衣褲，在她前一位的女性因為無法忍受而哭著離開。

    比安卡提到，還有一名考官要求她把嘴巴張開，並直接探頭檢查她的牙齒，當下自己彷彿就像是一隻狗，感覺非常丟臉。更有不少求職者收到考官們的侮辱性評論，例如「妳的笑容並不討喜」、「妳根本有著雲霄飛車般的身材」。

    對此，科威特航空公司在4日做出回應，強調公司無法容忍各種侮辱人的事件產生，並承諾將進行全面調查。而受科威特航空委託招聘的第三方公司Meeti則否認所有指控，並表示將對比安卡提出告訴。

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