泰勒絲愛貓29.4億身價 榮登「世界最富有寵物」前3名

泰勒絲的愛貓奧利維亞本森（Olivia Benson），以破億身價躋身全球最富有寵物排行榜前3名。（圖擷取自@taylorswift IG、法新社，本報合成）

2023/01/05 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌壇天后歌手泰勒絲（Taylor Swift）是出了名的貓奴，本身除飼養3了隻貓咪，她寵愛這些毛孩的程度，甚至讓其中1隻愛貓以高達9千7百萬美元（約新台幣29.4億）的身價，榮登「世界最富有寵物」（The Richest Pets in the World）排行榜前3名。

綜合外媒報導，根據美國寵物網站「All About Cats」的最新統計顯示，泰勒絲有隻名叫奧利維亞本森（Olivia Benson）的蘇格蘭摺耳貓，以高達9千7百萬美元的身價，躋身全球最富有寵物的排行榜前3名。這份排行名單是以每隻寵物，在各大社群平台中貼文的潛在收益來換算身價，就以奧利維亞本森來說，牠光是在2020年的1張照片，就輕鬆獲得高達207萬以上的按讚數。

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不過即便奧利維亞本森擁有如此驚人的身價，卻僅在這排行榜名列第3。排行第2名的寵物，是全球知名的貓咪界網紅「表情貓」娜拉（Nala Cat），其身價約有1億美元（約新台幣30.3億），牠同時也是「世界最有影響力和最高收入寵物」（The World’s Most Influential and Highest Earning Pets）的第2名，還曾在2017年獲得金氏世界紀錄認「Instagram最有名的貓咪」。

而位居全世界最富有寵物頂點的排行榜冠軍，則是1隻繼承了德國伯爵夫人遺產的德國牧羊犬岡瑟6世（Gunther VI），其身價約有5億美元（約新台幣151.5億），且擁有占地約5.1萬英呎（約1433坪）的私人海邊莊園，以及1個可以沐浴美國南佛羅里達溫暖陽光的私人碼頭。

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