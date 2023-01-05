1/8升級中國入境管控 日相：必須回應國民不安

日本首相岸田文雄表示，1月8日進一步加強原本針對中國入境人士的檢疫措施，是為了「回應國民的不安」。（美聯社）

2023/01/05 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續狂燒，然中國政府卻決定在本月解除出入境管制，令多國如臨大敵。日本首相岸田文雄昨（5）日宣布，將從1月8日起進一步加強原本針對中國入境人士的檢疫措施，並指出該舉為，「必須回應（日本）國民的不安」。

據日本富士新聞網報導，岸田在1月4日新年記者會上宣布，將自1月8日起加強對從中國本土入境人士的檢疫措施，除要求出示陰性檢測證明外，也將目前採用的抗原快篩，將改為精確度較高的核酸檢測（PCR）。

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岸田還提到，中國政府停止掌握境內疫情的感染狀況，讓外界無法得知實際疫情的情況，而日本政府從其1月8日起鬆綁邊境管控的政策，判斷日本可能有必要強化相關對策，「對於無法得知中國本土疫情實際狀況，我們必須回應國民的不安」。

日本從2022年12月30日起，對來自中國或有7日內旅遊史的入境者，實施臨時性特別措施。這些入境者必須在入境日本時接受病毒篩檢，檢測若呈陽性且有症狀者，必須強制在指定的隔離設施內隔離7天；而無症狀者則隔離5天，並進行病毒基因分析。

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