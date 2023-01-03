日本駐中國總領事館轄區內 70多歲日籍男確診死亡

日本駐中國總領事館轄區內有一名日籍70多歲男子在本月2日確診死亡。圖為中國重慶街景。（彭博）

2023/01/03 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，同時燒進當地駐該國外交機構；據悉，日本駐中國總領事館轄區內有一名日籍70多歲男子在本月2日確診死亡。

綜合日媒報導，日本政府知情人士透露此消息，指位在中國重慶的日本總領事館轄區內有一名70多歲日籍男性居民確診，於本月2日死亡。報指，中國自2022年12月起放寬防疫政策，各地病例數激增，此前還有一名40多歲日籍駐當地人員確診武漢肺炎後死亡。

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針對中國疫情，日本政府自2022年12月30日起便加強對中國旅客入境限制，規定中國旅客只能從日本4個主要國際機場入境，且必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明，同時入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天；新制實施當天即驗出92名旅客陽性，其中90人有中國旅遊史。

日本全境2日新增7萬6264例本土確診病例、208例死亡病例；截至最新統計，日本累計病例數達2937萬5723例，累計死亡病例數達5萬7721例。

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