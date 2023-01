家中唯一支柱 印度20歲女凌晨遭酒駕撞倒拖行13公里慘死

2023/01/05 12:18

〔即時新聞/綜合報導〕印度元旦時發生一起血腥車禍,一名負責養家的20歲女子在當日凌晨下班,遭酒駕的汽車駕駛撞倒後拖行12至13公里,屍體赤裸、嚴重毀損,受害者家屬質疑她在生前遭到性侵虐待,驗屍報告如今出爐,已經排除性侵可能,判斷受害者因為遭到拖行才導致衣物脫落。

綜合外媒報導,印度20歲女子辛格(Anjali Singh)在2022年喪父後成為家中唯一的經濟來源,她在一間活動策劃公司上班賺錢,不僅要扶養生病需要洗腎的母親,還要養育4個妹妹和2個弟弟。

2022年12月31日,辛格出門去上班(一說為出門參加朋友派對),按她向母親報備的時間,應該在2023年元旦凌晨2至3時回家,但媽媽卻遲遲等不到女兒回來,原來辛格在回家途中遭逢橫禍。

當時是元旦凌晨2時許,辛格騎機車與一名朋友同行,兩人被一輛轎車擊倒,辛格左腿不幸卡在車輛零件上,但汽車駕駛沒有停下報警求救,反而是拖著辛格一路肇事逃逸,拖行距離約12至13公里,拖行畫面被沿路的監視錄影器錄下。一名目擊者發現這等慘狀,於是打電話報警。警方循線逮人,肇事車輛上共有5人,全部喝得爛醉。

因為遭到長距離拖行,辛格的遺體狀況相當悽慘,而且全身赤裸,一塊布都沒有,辛格的母親質疑醉漢對辛格性侵後殺人滅口,該案也引起印度輿論關注,印度全國婦女委員會(NCW)也介入關注此事。

驗屍報告在4日出爐,結果顯示,辛格頭部、脊髓、左股骨與下肢遭嚴重撞擊,大量出血,沒有遭到性侵,警方推測,遺體赤裸應是與遭到長距離拖行有關。這5名醉漢如今面臨過失殺人、魯莽駕駛等指控;辛格的朋友雖然也被撞倒,不過沒有受傷,作為案發第一目擊者,在案發以後一直積極配合調查。

On Cam: A car dragged a girl for a few kms after hitting her two-wheeler in Delhi's Kanjhawala. The girl, Anjali Singh, died and her naked body was found later.



The accused have been identified as Deepak Khanna, Amit Khanna, Krishan, Mithun and Manoj Mittal. pic.twitter.com/bihd0T81IF