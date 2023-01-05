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    家中唯一支柱 印度20歲女凌晨遭酒駕撞倒拖行13公里慘死

    印度元旦時發生一起血腥車禍，一名負責養家的20歲女子在當日凌晨下班，遭酒駕的汽車駕駛撞倒後拖行12至13公里，屍體赤裸、嚴重毀損。（翻攝推特）

    印度元旦時發生一起血腥車禍，一名負責養家的20歲女子在當日凌晨下班，遭酒駕的汽車駕駛撞倒後拖行12至13公里，屍體赤裸、嚴重毀損。（翻攝推特）

    2023/01/05 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕印度元旦時發生一起血腥車禍，一名負責養家的20歲女子在當日凌晨下班，遭酒駕的汽車駕駛撞倒後拖行12至13公里，屍體赤裸、嚴重毀損，受害者家屬質疑她在生前遭到性侵虐待，驗屍報告如今出爐，已經排除性侵可能，判斷受害者因為遭到拖行才導致衣物脫落。

    綜合外媒報導，印度20歲女子辛格（Anjali Singh）在2022年喪父後成為家中唯一的經濟來源，她在一間活動策劃公司上班賺錢，不僅要扶養生病需要洗腎的母親，還要養育4個妹妹和2個弟弟。

    2022年12月31日，辛格出門去上班（一說為出門參加朋友派對），按她向母親報備的時間，應該在2023年元旦凌晨2至3時回家，但媽媽卻遲遲等不到女兒回來，原來辛格在回家途中遭逢橫禍。

    當時是元旦凌晨2時許，辛格騎機車與一名朋友同行，兩人被一輛轎車擊倒，辛格左腿不幸卡在車輛零件上，但汽車駕駛沒有停下報警求救，反而是拖著辛格一路肇事逃逸，拖行距離約12至13公里，拖行畫面被沿路的監視錄影器錄下。一名目擊者發現這等慘狀，於是打電話報警。警方循線逮人，肇事車輛上共有5人，全部喝得爛醉。

    因為遭到長距離拖行，辛格的遺體狀況相當悽慘，而且全身赤裸，一塊布都沒有，辛格的母親質疑醉漢對辛格性侵後殺人滅口，該案也引起印度輿論關注，印度全國婦女委員會（NCW）也介入關注此事。

    驗屍報告在4日出爐，結果顯示，辛格頭部、脊髓、左股骨與下肢遭嚴重撞擊，大量出血，沒有遭到性侵，警方推測，遺體赤裸應是與遭到長距離拖行有關。這5名醉漢如今面臨過失殺人、魯莽駕駛等指控；辛格的朋友雖然也被撞倒，不過沒有受傷，作為案發第一目擊者，在案發以後一直積極配合調查。

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