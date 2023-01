奇蹟！烏克蘭士兵頭盔遭子彈貫穿 人沒事僅頭頂擦傷

2023/01/03 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒,近日推特上流傳一則影片,一名烏克蘭士兵頭盔被子彈貫穿,但人卻奇蹟般地活下來,頭部僅僅只有擦傷。

東歐網媒《NEXTA》2日在推特發布一則影片,標題寫著「這名烏克蘭士兵是死裡逃生,一顆子彈幾乎射穿他的頭盔,但沒有打中頭部。」只見畫面中士兵所戴的頭盔正面有個圓形彈孔,背面可以看見子彈射出時,連內部軟墊和纖維複合材料都被擠出來,但士兵的頭頂只有擦傷。

影片曝光後,網友紛紛留言表示,「太扯了!你的肩膀上肯定站著一個天使」、「烏克蘭今天最幸運的人,新年快樂」;但也有網友質疑頭盔的材質,「他們需要更好的頭盔」、「木製頭盔,我們寄給烏克蘭的錢都去哪裡了?」。

而根據《每日郵報》所稱,士兵使用的頭盔通常不是用來擋子彈,而是用來防止被碎片和砲彈殘骸擊中。

