奇蹟！烏克蘭士兵頭盔遭子彈貫穿 人沒事僅頭頂擦傷

烏克蘭士兵頭盔遭子彈貫穿，人卻奇蹟般地沒事，只有頭頂擦傷。（圖擷取自@nexta_tv推特）

2023/01/03 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒，近日推特上流傳一則影片，一名烏克蘭士兵頭盔被子彈貫穿，但人卻奇蹟般地活下來，頭部僅僅只有擦傷。

東歐網媒《NEXTA》2日在推特發布一則影片，標題寫著「這名烏克蘭士兵是死裡逃生，一顆子彈幾乎射穿他的頭盔，但沒有打中頭部。」只見畫面中士兵所戴的頭盔正面有個圓形彈孔，背面可以看見子彈射出時，連內部軟墊和纖維複合材料都被擠出來，但士兵的頭頂只有擦傷。

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影片曝光後，網友紛紛留言表示，「太扯了！你的肩膀上肯定站著一個天使」、「烏克蘭今天最幸運的人，新年快樂」；但也有網友質疑頭盔的材質，「他們需要更好的頭盔」、「木製頭盔，我們寄給烏克蘭的錢都去哪裡了?」。

而根據《每日郵報》所稱，士兵使用的頭盔通常不是用來擋子彈，而是用來防止被碎片和砲彈殘骸擊中。

????Even fortune is on the side of the Ukrainian defenders



An AFU soldier miraculously survived after a bullet penetrated his helmet. Moreover, the Ukrainian defender was almost uninjured after such a shot. pic.twitter.com/2B9MoehSLB — NEXTA （@nexta_tv） January 2, 2023

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