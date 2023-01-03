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    和台灣差很大！憂候選人不足 日本「參選假」新制度引話題

    日本4月將舉行地方大選，4年前曾發生候選人不足的現象，這次關於引進讓上班族等更易於參選的「參選假」制度，引起熱烈討論。圖為去年7月日本參議院選舉東京街頭的候選人廣告看板。（彭博資料照）

    日本4月將舉行地方大選，4年前曾發生候選人不足的現象，這次關於引進讓上班族等更易於參選的「參選假」制度，引起熱烈討論。圖為去年7月日本參議院選舉東京街頭的候選人廣告看板。（彭博資料照）

    2023/01/03 19:04

    〔中央社〕日本今年4月將舉行統一地方選舉（類似台灣的九合一地方大選），面對4年前發生的候選人不足的現象，這次關於引進讓上班族等更易於參選的「參選假」制度，也開始受到熱烈討論。

    日本放送協會（NHK）報導，不過，如果真的創設所謂的「參選假」制度，對業者帶來的負擔等將成課題，相關制度能解決地方議員候選人不足到什麼程度，已成外界關注焦點。

    日本4年前舉行統一地方選舉時，高達26.9%的都道府縣議會議員是「無投票當選」（指該場選舉的候選人數與應選名額是同額或不足額），這種情況在町村議會議員占比也有23.3%，顯示地方議員候選人不足的問題日趨嚴重。

    就在這種情況下，日本上個月修正通過的地方自治法中，載明政府應敦促業者自行制訂「參選假」，讓上班族等人士能更易於參選。

    首相諮詢機構、地方制度調查會2022年底已向首相岸田文雄提出書面回覆，認為「參選假」是有效解決候選人不足的對策之一，讓相關討論變為熱烈。

    不過，地方制度調查會會長市川晃也說，員工參選時對業者來說也是負擔，有必要針對相關課題進一步進行討論。

    ●學者建議 國家應提供業者補償等協助

    熟悉日本地方自治等範疇的東北大學副教授河村和德說，發生地方議員候選人不足的地區，大多是中小企業，一旦少了一名員工將重創業者。

    河村說，不光是敦促業者，中央政府也必須提供業者停工補償等協助。

    共同社日前報導，市川晃2022年12月28日將有關地方議會改革的答覆內容呈交岸田。日本政府將基於答覆內容，在今年國會新會期提出法律修正案。

    岸田當時說，在全國各地都聽聞有候選人不足的情況，中央政府也必須思考必要的因應作為。

    在候選人不足的對策方面，地方制度調查會建議，中央政府可以籲請民間企業創設「參選假」制度，及當所屬員工當選議員後可以在職兼任的制度。

    日本青年協議會代表理事室橋祐貴2019年撰文指出，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的職員水野素子曾參選同年的參議院大選，水野當年就利用JAXA的「參選假」制度，並非辭職參選，成為當年「超吸睛候選人」。

    但一般來說，大多數候選人都是辭掉原先的工作投入選戰。

    ●候選人不足 專家分析因風險高待遇低

    室橋分析日本為何會出現候選人不足的情況，除了「政治人物不具魅力（感覺不到價值）」外，還有「職業風險高（相對來說待遇差）」。

    他說，日本政治人物很難得被讚揚，多數情況都是捲入醜聞或失言等負面事件；最慘的情況就是因為一句失言而請辭，馬上變成無業遊民。當然，如果敗選也是直接變成無業遊民。

    室橋說，再加上政治人物幾乎全年無休，每天參與那麼多活動，是體力相當吃重的職業之一。

    他說，候選人不足跟地方議員待遇不高，特別是町村等級的議員相當低有關。從2015年統一地方選舉來看，給付議員薪水不到16萬3000日圓（約新台幣38500元）的議會，高達37%都是「無投票當選」，可以看出薪資愈低愈容易出現這種無足夠候選人參選傾向。

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