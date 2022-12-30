僅剩唯一居民去世成無人島 前居民嘆有家回不去

隨著最後一名居民病逝，黑島成為近50年來第一座五島市的無人島。（圖片取自長崎新聞官網）

2022/12/30 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣五島市富江町的黑島，近年來島上居民為了教育、工作等因素，紛紛遷到外地打拼，只剩下一名70多歲的女性。7月該島民因病去世，而黑島則成為1973年以來，五島市首座無人島。

綜合外媒報導，黑島位於富江港東邊6公里，整座島的面積僅1平方公里。70年前，約有36戶，200人在島上居住，主要以漁業為生。然而隨著時代改變，加上黑島人煙稀少，由五島市營運的接駁船不堪長期虧損，最終於2021年9月底停航。

請繼續往下閱讀...

島民為了求學就職，紛紛遷出島外，近年來只留下一名70多歲的老婦人居住在島上。過去老婦人曾表明，自己還想繼續在島上生活，然而今年因病住進五島市當地醫院，終究於7月下旬病逝。而隨著最後一名居民離世，黑島也正式走入歷史，成為無人島。

黑島是自1973年，五島市奈留町的葛島成無人島以來，近50年來首度新增的無人島。目前五島市有居民的島嶼也只剩下10個，其中人口不到100人的島嶼則高達6個。一名過去曾居住過黑島的91歲奶奶表示，當時的島民就多為高齡，為了方便照顧，會跟著求學就職的子女們一起搬到島外，奶奶無奈說，就算現在想回去，原本住的房屋也都已經毀損，根本沒辦法住，變成無人島也是無可奈何。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法