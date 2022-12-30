為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    僅剩唯一居民去世成無人島 前居民嘆有家回不去

    隨著最後一名居民病逝，黑島成為近50年來第一座五島市的無人島。（圖片取自長崎新聞官網）

    隨著最後一名居民病逝，黑島成為近50年來第一座五島市的無人島。（圖片取自長崎新聞官網）

    2022/12/30 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣五島市富江町的黑島，近年來島上居民為了教育、工作等因素，紛紛遷到外地打拼，只剩下一名70多歲的女性。7月該島民因病去世，而黑島則成為1973年以來，五島市首座無人島。

    綜合外媒報導，黑島位於富江港東邊6公里，整座島的面積僅1平方公里。70年前，約有36戶，200人在島上居住，主要以漁業為生。然而隨著時代改變，加上黑島人煙稀少，由五島市營運的接駁船不堪長期虧損，最終於2021年9月底停航。

    島民為了求學就職，紛紛遷出島外，近年來只留下一名70多歲的老婦人居住在島上。過去老婦人曾表明，自己還想繼續在島上生活，然而今年因病住進五島市當地醫院，終究於7月下旬病逝。而隨著最後一名居民離世，黑島也正式走入歷史，成為無人島。

    黑島是自1973年，五島市奈留町的葛島成無人島以來，近50年來首度新增的無人島。目前五島市有居民的島嶼也只剩下10個，其中人口不到100人的島嶼則高達6個。一名過去曾居住過黑島的91歲奶奶表示，當時的島民就多為高齡，為了方便照顧，會跟著求學就職的子女們一起搬到島外，奶奶無奈說，就算現在想回去，原本住的房屋也都已經毀損，根本沒辦法住，變成無人島也是無可奈何。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚！總人口5年減少95萬 日本高齡少子化更嚴重
    2021/11/30 22:31

    驚！總人口5年減少95萬 日本高齡少子化更嚴重
    日本詐騙高齡化？70歲老嫗也下來騙 80來歲奶奶上當
    2021/03/16 13:20

    日本詐騙高齡化？70歲老嫗也下來騙 80來歲奶奶上當

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    擺動畫面曝光！日科學家打造出人類專用「機械尾巴」
    2019/08/14 22:20

    擺動畫面曝光！日科學家打造出人類專用「機械尾巴」
    日60歲人口約1/4可活至95歲 但要先存約台幣580萬才能支應生活...
    2019/06/04 14:40

    日60歲人口約1/4可活至95歲 但要先存約台幣580萬才能支應生活...

    你理財理你 退休金不僅要存更要理
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播