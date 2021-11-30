為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！總人口5年減少95萬 日本高齡少子化更嚴重

    根據日本總務省公布的最新人口普查數據，過去5年日本總人口減少約95萬 人，且高齡化、少子化的趨勢更加明顯。 （歐新社）

    根據日本總務省公布的最新人口普查數據，過去5年日本總人口減少約95萬 人，且高齡化、少子化的趨勢更加明顯。 （歐新社）

    2021/11/30 22:31

    〔編譯盧永山／綜合報導〕日本面臨人口高齡化和少子化問題，總人口數量持續減少，令日本政府憂心忡忡，恐衝擊日本經濟發展。而根據日本總務省公布的最新人口普查數據，過去5年日本總人口減少約95萬 人，且高齡化、少子化的趨勢更加明顯。

    根據日經新聞報導，日本總務省11月30日公布2020年人口普查的確定值，截至2020年10月1日，包括外國人在內的總人口為1億2614萬6000人，比2015年的上次調查減少約94萬9000人，連續2次減少。

    數據顯示，做為經濟活動主要承擔者的勞動年齡人口（15～64歲）減少3％，降至7508萬8000人，過去5年減少約226萬6000人。14歲以下的兒童人口減少6％，降至1503萬2000人。而65歲以上人口增加7％，增至3602萬7000人，高齡化、少子化的趨勢更加明顯。

    報導說，在人口持續減少的情況下，如何提高每個人的能力、提高生産效率，將影響今後日本的經濟增長。在透過多樣化工作方式以促進就業的同時，擴大接納外國勞動力，也成為紓解日本勞動力短缺的方法。

    日本總務省的數據還顯示，日本的家庭數量因獨居者增加而達到5570萬5000戶，創下歷史新高；其中，單人家庭為2115萬1000戶，佔整體的38％，可能成為高齡家庭的「孤獨死」等社會問題的原因之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5年減少0.7％ 日本總人口數降至1.26億
    2021/11/30 15:22

    5年減少0.7％ 日本總人口數降至1.26億
    公設比攀高＋人口數減少 全國每人居住面積「膨風」兩坪
    2021/10/24 05:30

    公設比攀高＋人口數減少 全國每人居住面積「膨風」兩坪

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    高齡化+缺工 日企進用80歲以上員工
    2021/10/18 16:07

    高齡化+缺工 日企進用80歲以上員工
    調查：近7成南韓老年人 希望工作到73歲
    2021/07/27 16:15

    調查：近7成南韓老年人 希望工作到73歲

    台電電力交易平台正式營運
    中國人口高齡化！澳盛經濟學家警告：對全球供應鏈造成巨大衝擊
    2021/05/13 11:35

    中國人口高齡化！澳盛經濟學家警告：對全球供應鏈造成巨大衝擊
    撼動日本！國高中生成「年輕照護者」 忙於看顧弟妹、阿公阿嬤
    2021/04/12 15:51

    撼動日本！國高中生成「年輕照護者」 忙於看顧弟妹、阿公阿嬤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播