驚！總人口5年減少95萬 日本高齡少子化更嚴重

根據日本總務省公布的最新人口普查數據，過去5年日本總人口減少約95萬 人，且高齡化、少子化的趨勢更加明顯。 （歐新社）

2021/11/30 22:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本面臨人口高齡化和少子化問題，總人口數量持續減少，令日本政府憂心忡忡，恐衝擊日本經濟發展。而根據日本總務省公布的最新人口普查數據，過去5年日本總人口減少約95萬 人，且高齡化、少子化的趨勢更加明顯。

根據日經新聞報導，日本總務省11月30日公布2020年人口普查的確定值，截至2020年10月1日，包括外國人在內的總人口為1億2614萬6000人，比2015年的上次調查減少約94萬9000人，連續2次減少。

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數據顯示，做為經濟活動主要承擔者的勞動年齡人口（15～64歲）減少3％，降至7508萬8000人，過去5年減少約226萬6000人。14歲以下的兒童人口減少6％，降至1503萬2000人。而65歲以上人口增加7％，增至3602萬7000人，高齡化、少子化的趨勢更加明顯。

報導說，在人口持續減少的情況下，如何提高每個人的能力、提高生産效率，將影響今後日本的經濟增長。在透過多樣化工作方式以促進就業的同時，擴大接納外國勞動力，也成為紓解日本勞動力短缺的方法。

日本總務省的數據還顯示，日本的家庭數量因獨居者增加而達到5570萬5000戶，創下歷史新高；其中，單人家庭為2115萬1000戶，佔整體的38％，可能成為高齡家庭的「孤獨死」等社會問題的原因之一。

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