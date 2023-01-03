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    歐盟願提供mRNA疫苗助防疫 中國尚未點頭

    隨著中國去年12月取消清零政策，導致染疫人口激增，歐盟已提議提供中國免費的mRNA疫苗，協助中國控制疫情擴散。但中國政府尚未對這項提議做出回應。（法新社）

    隨著中國去年12月取消清零政策，導致染疫人口激增，歐盟已提議提供中國免費的mRNA疫苗，協助中國控制疫情擴散。但中國政府尚未對這項提議做出回應。（法新社）

    2023/01/03 15:56

    〔編譯盧永山／綜合報導〕自2019年12月中國爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，中國一直拒絕批准採用西方國家的mRNA疫苗，堅持使用自家的科興和國藥疫苗，隨著中國去年12月取消清零政策，導致染疫人口激增，歐盟已提議提供中國免費的mRNA疫苗，協助中國控制疫情擴散。但中國政府尚未對這項提議做出回應。

    根據英國金融時報報導，不願具名的歐盟執委會官員指出，這項提議是在歐盟衛生部會首長於3日開會的前幾天所提出，此舉是歐盟執委會衛生事務執委凱瑞亞基德斯 （Stella Kyriakides）在中國取消清零政策後，對中國可能出現感染潮所商妥的1項回應。

    歐盟執委會1名官員指出：「凱瑞亞基德斯已連絡上中國的對口官員，表達歐盟願意提供團結和援助，包括公共健康專業知識，以及捐贈適應變異株的歐盟疫苗。」

    中國一直依賴自製的科興和國藥疫苗，並未大規模部署西方使用mRNA技術開發的疫苗。世衛組織（WHO）去年12月21日警告，中國目前的疫苗涵蓋率並不足夠。

    中國國產疫苗須接種3劑才能預防弱勢群體罹患重症，WHO緊急衛生事件負責人萊恩（Mike Ryan）表示，對中國60歲以上民眾而言，接種2劑（國產）疫苗只能提供50% 的保護力。根據世WHO的數據，中國只有40%的80歲以上民眾接種了3劑疫苗。

    相較之下，歐盟83%的成年人已全面接種疫苗，並已提供超過17億劑疫苗，並與8家疫苗開發商簽訂合約，提供多達42億劑疫苗。但因為與疫苗製造商簽訂長期合約後所下的大量疫苗訂單，已導致歐盟成員國疫苗庫存過多，歐盟官員說，這些庫存疫苗可以運往中國。

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