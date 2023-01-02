中國人為壓低染疫死亡人數？ 北京市委書記一句話洩底

新科中共政治局委員、中共北京市委書記尹力1日主持北京武肺疫情防控會議時更強調，「要進一步降低老年患者的重症率和病亡率」，再度引發外界對中國武肺死亡率的嚴重質疑。（取自網路）

2023/01/02 22:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國究竟有多少人死於武肺疫情始終成謎，官方數據顯示，去年12月7號鬆綁防疫措施以來，中國死於武肺人數只有十幾個人。新科中共政治局委員、中共北京市委書記尹力1日主持北京武肺疫情防控會議時更強調，「要進一步降低老年患者的重症率和病亡率」，再度引發外界對中國武肺死亡率的嚴重質疑。

根據法廣（RFI）報導，尹力雖然沒有提及具體數字，但似乎也間接透露了北京市新一波疫情導致的老年患者病亡率並不低，他的說法與中國官方公布的低到幾乎沒有的疫情死亡數據明顯矛盾。

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報導說，這究竟是北京當局管理無能、無力查清，還是存在著隱瞞疫情詳情的機制，或者兩者都有？外界不得而知。

中國官方防疫專家專家梁萬年去年12月29日指出：「在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，要等疫情週期過去後，才能比較精準判斷。」他的說法引發質疑，每天有多少人死於武肺疫情，這是可以立即公布的，並不需要等到疫情週期過去之後。

還有一些跡象顯示，中國的一些醫生在填寫病人死因時受到了壓力。紐約時報去年12月30日的1則報導引述北京一所私立醫院的醫生指出，他們被要求「盡量不要寫武肺重症造成的呼吸衰竭」為主要死因。

報導說，這波武肺海嘯因為呈現幾何級爆發，死亡人數非常龐大，一些很不正常的現象也在支持這個看法。例如，邯鄲殯儀館表揚火化超額完成，廣州殯儀館延至1月10日後受理死亡，北京火葬場門外載屍車隊大擺長龍，因為燒不過來，被迫拉到通州等地排隊。此外，僅根據傳出的訃聞，光北京一地短時間內病亡的知名人士相當集中，死因不詳。

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