搞混台灣與泰國鬧笑話！ CNN駐台記者回應了

〔即時新聞/綜合報導〕跨年夜當天(12/31),美國有線電視新聞網(CNN)在報導台灣台北跨年煙火秀時鬧笑話,字幕組誤將「台灣」與「泰國」混淆引發熱議。對此,CNN駐台記者雷普利(Will Ripley)跳出來坦承是電視台技術問題導致無法切換畫面,強調自己絕對不會搞混台灣和泰國。

台北101大樓元旦零時施放跨年煙火時,不少人注意到CNN電視轉播畫面下方標題竟出現「泰國首都歡迎2023年的到來」(Thailand's Capital Welcomes 2023),而當CNN在播放泰國曼谷跨年煙火秀畫面時,字幕組又將地點誤植成「台灣曼谷」,搞烏龍畫面隨即被分享到推特上瘋傳。

對此,負責轉播101跨年煙火的CNN駐台記者雷普利今天(2日)在推特分享新聞完整影片,表示「我知道將台灣和泰國混淆對許多人而言是個敏感話題,魯可蒂(Kristie Lu Stout,CNN棚內主播)和我可以向你們保證,我們絕對不會搞混兩者。事實是我們遇到技術問題,連線直播確實會出些棘手的問題。」最後他再次重申他們沒有搞混台灣與泰國,且他們都非常喜歡台灣與泰國的飲食及文化。

從雷普利上傳的完整影片可以看到,台裔美籍主播魯可蒂原先在轉播曼谷跨年狀況,連線給雷普利還說「我知道你在台北,但我們剛好聊到曼谷」,並請曾到訪泰國多次的雷普利分享過去到當地跨年的經驗。而雷普利當時正在台北街頭連線,解釋因為訊號問題無法順利播出曼谷跨年的畫面,於是開始回顧1小時前剛結束的101煙火,之後他將時間交還給魯可蒂後,畫面才順利切換到曼谷。

I understand confusion between Taiwan & Thailand is a sensitive topic for many. Kristie & I can assure you, we would never confuse the two. Watch the full clip. We had technical problems. Live TV is tricky. No confusion, just sharing our love of Taiwan & Thailand food and culture pic.twitter.com/4n5tzPvrQu