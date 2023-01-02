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    搞混台灣與泰國鬧笑話！ CNN駐台記者回應了

    CNN駐台記者雷普利2日跳出來強調自己絕不會搞混泰國與台灣。（圖翻攝自Will Ripley推特）

    CNN駐台記者雷普利2日跳出來強調自己絕不會搞混泰國與台灣。（圖翻攝自Will Ripley推特）

    2023/01/02 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜當天（12/31），美國有線電視新聞網（CNN）在報導台灣台北跨年煙火秀時鬧笑話，字幕組誤將「台灣」與「泰國」混淆引發熱議。對此，CNN駐台記者雷普利（Will Ripley）跳出來坦承是電視台技術問題導致無法切換畫面，強調自己絕對不會搞混台灣和泰國。

    台北101大樓元旦零時施放跨年煙火時，不少人注意到CNN電視轉播畫面下方標題竟出現「泰國首都歡迎2023年的到來」（Thailand's Capital Welcomes 2023），而當CNN在播放泰國曼谷跨年煙火秀畫面時，字幕組又將地點誤植成「台灣曼谷」，搞烏龍畫面隨即被分享到推特上瘋傳。

    對此，負責轉播101跨年煙火的CNN駐台記者雷普利今天（2日）在推特分享新聞完整影片，表示「我知道將台灣和泰國混淆對許多人而言是個敏感話題，魯可蒂（Kristie Lu Stout，CNN棚內主播）和我可以向你們保證，我們絕對不會搞混兩者。事實是我們遇到技術問題，連線直播確實會出些棘手的問題。」最後他再次重申他們沒有搞混台灣與泰國，且他們都非常喜歡台灣與泰國的飲食及文化。

    從雷普利上傳的完整影片可以看到，台裔美籍主播魯可蒂原先在轉播曼谷跨年狀況，連線給雷普利還說「我知道你在台北，但我們剛好聊到曼谷」，並請曾到訪泰國多次的雷普利分享過去到當地跨年的經驗。而雷普利當時正在台北街頭連線，解釋因為訊號問題無法順利播出曼谷跨年的畫面，於是開始回顧1小時前剛結束的101煙火，之後他將時間交還給魯可蒂後，畫面才順利切換到曼谷。

    CNN今年轉播台北101跨年煙火秀時，字幕卻顯示「泰國首都」。（圖翻攝自推特）

    CNN今年轉播台北101跨年煙火秀時，字幕卻顯示「泰國首都」。（圖翻攝自推特）

    CNN轉播曼谷跨年煙火秀時，右上方標題卻顯示「台灣曼谷」。（圖翻攝自推特）

    CNN轉播曼谷跨年煙火秀時，右上方標題卻顯示「台灣曼谷」。（圖翻攝自推特）

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