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    台積電設廠可望推動直飛台北航線！ 熊本知事11日訪台會華航

    熊本線知事蒲島郁夫（中）將於本月11日訪台，拜訪華航商討直飛事宜。圖右為華航董事長謝世謙。（資料照）

    熊本線知事蒲島郁夫（中）將於本月11日訪台，拜訪華航商討直飛事宜。圖右為華航董事長謝世謙。（資料照）

    2023/01/02 18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台積電位於日本九州熊本縣菊陽町的半導體工廠已於去年4月動工，預定2024年底前投入生產。台積電於熊本設廠不只帶動相關產業鏈進駐，還有望在今年3月實現「台北-熊本」直飛航線。據悉，熊本縣知事蒲島郁夫將於本月11日訪台，針對熊本直飛台北航線相關細節拜會華航。

    根據《熊本日日新聞》報導，華航今（2日）透露，熊本機場新航廈將於3月23日正式啟用，公司正安排同日開航熊本與台北的包機航班來回一趟。事實上，華航2015年10月起曾經開放「高雄-熊本」航線，但後來受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，於2020月2月停航至今。

    不過隨著台積電設廠熊本，相關產業鏈進駐，未來有望更多來自台灣的商務人士與遊客到訪，帶來新商機，加上近期雙邊邊境措施放寬，華航也表示有興趣開通新航線，因此有關方面積極協商，並為台灣直飛熊本計畫奠定基礎。為此，熊本縣知事蒲島郁夫將於本月11日訪台，拜訪華航商討直飛事宜。

    此外，有消息也指台灣雄獅旅行社有意要在熊本縣設立營業據點，不過要先考慮市場需求才會做決定。

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