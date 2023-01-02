美國行李搬運人員被吸進飛機引擎不幸死亡 調查仍在進行中

美國蒙哥馬利地方機場日前傳出意外事故，一名行李搬運人員被飛機引擎吸入，最終不幸死亡，目前已展開相關調查。（圖擷取自「@fl360aero」推特）

2023/01/02 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕蒙哥馬利地方機場（MGM）日前傳出一名行李搬運員遭飛機引擎吸入不幸喪命的意外，美國有關當局已展開調查，還未公佈意外發生的責任歸屬。美國航空公司（American Airlines）則是對這起事件表達震驚，MGM執行董事也對此感到相當難過。

綜合外媒報導，這起事件發生在2022年12月31日下午3點，特使航空（Envoy Air）AA3408航班預計將從蒙哥馬利飛往達拉斯/沃斯堡國際機場，爆發憾事後，機場關閉了幾個小時，在當天晚間8點半左右重新開放。

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美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已對此事展開調查，目前還不清楚哪一個環節出錯，而哪個單位要為此負責；據悉，2位在現場的知情人士透露，該名行李搬運員被吸進飛機引擎不幸喪生。

特使航空的母公司美國航空表示，公司對人員事故感到震驚，表示公司將會為不幸喪命員工祈禱，並與當地員工與家人同在。美國航空承諾，相關人員在這個困難時期都能獲得所需支持；而蒙哥馬利地方機場的執行董事對此也感到相當難過。

媒體指出，去年8月也曾發生過類似意外，一名俄羅斯機場工作人員曾被飛機螺旋槳撞死。就在同個時間點，美國一名行李搬運員工在紐奧良機場卸下行李時，頭髮被皮帶裝載機捲入，最終也不幸離世。

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