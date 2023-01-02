為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國行李搬運人員被吸進飛機引擎不幸死亡 調查仍在進行中

    美國蒙哥馬利地方機場日前傳出意外事故，一名行李搬運人員被飛機引擎吸入，最終不幸死亡，目前已展開相關調查。（圖擷取自「@fl360aero」推特）

    美國蒙哥馬利地方機場日前傳出意外事故，一名行李搬運人員被飛機引擎吸入，最終不幸死亡，目前已展開相關調查。（圖擷取自「@fl360aero」推特）

    2023/01/02 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕蒙哥馬利地方機場（MGM）日前傳出一名行李搬運員遭飛機引擎吸入不幸喪命的意外，美國有關當局已展開調查，還未公佈意外發生的責任歸屬。美國航空公司（American Airlines）則是對這起事件表達震驚，MGM執行董事也對此感到相當難過。

    綜合外媒報導，這起事件發生在2022年12月31日下午3點，特使航空（Envoy Air）AA3408航班預計將從蒙哥馬利飛往達拉斯/沃斯堡國際機場，爆發憾事後，機場關閉了幾個小時，在當天晚間8點半左右重新開放。

    美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已對此事展開調查，目前還不清楚哪一個環節出錯，而哪個單位要為此負責；據悉，2位在現場的知情人士透露，該名行李搬運員被吸進飛機引擎不幸喪生。

    特使航空的母公司美國航空表示，公司對人員事故感到震驚，表示公司將會為不幸喪命員工祈禱，並與當地員工與家人同在。美國航空承諾，相關人員在這個困難時期都能獲得所需支持；而蒙哥馬利地方機場的執行董事對此也感到相當難過。

    媒體指出，去年8月也曾發生過類似意外，一名俄羅斯機場工作人員曾被飛機螺旋槳撞死。就在同個時間點，美國一名行李搬運員工在紐奧良機場卸下行李時，頭髮被皮帶裝載機捲入，最終也不幸離世。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚人照片！美國小飛機卡在電塔上 2人受困待援
    2022/11/28 15:14

    驚人照片！美國小飛機卡在電塔上 2人受困待援
    全台飛透透保飛安 飛測機紅白塗裝吸睛
    2022/11/21 05:30

    全台飛透透保飛安 飛測機紅白塗裝吸睛

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    大韓航空班機降落3次未成功 衝出宿霧機場跑道
    2022/10/24 07:08

    大韓航空班機降落3次未成功 衝出宿霧機場跑道
    驚悚畫面曝光！ 飛機剛起飛輪胎噴落、狂竄黑煙
    2022/10/13 19:44

    驚悚畫面曝光！ 飛機剛起飛輪胎噴落、狂竄黑煙

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播