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    俄嗆用核武是真的？烏軍撿到俄軍急救包 內有「抗輻射藥物」

    網路流傳出有烏軍士兵撿到俄軍個人包包，裡面還有為核戰準備的「抗輻射藥物」（圖黃色盒子）。（擷取自herooftheday10推特）

    網路流傳出有烏軍士兵撿到俄軍個人包包，裡面還有為核戰準備的「抗輻射藥物」（圖黃色盒子）。（擷取自herooftheday10推特）

    2022/12/31 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭沒有終止跡象，俄羅斯總統普廷曾放話動用核武，還指控烏克蘭計畫使用「髒彈」（dirty bomb）。網路最近傳出有烏軍士兵撿到俄軍的個人物品，其中就發現有為核戰準備的「抗輻射藥物」。

    推特用戶「herooftheday10」31日上發布影片說，有烏軍士兵拾獲一個俄軍個人背包，從片中可見，包包內似乎只有一條簡易止血帶、固體酒精野炊爐、個人急救包和一個黃色小盒子。

    但這個黃色小盒子並非雜物，而是俄羅斯應對核戰爭，配發給士兵與民眾的「AI-4」（俄語：АИ-4）醫療盒，盒中含有抗輻射藥劑、減少輻射吸收的碘片、抗菌藥、解毒劑與止痛劑等藥品。

    「AI-4」醫療盒是蘇聯時期向軍隊配發的「AI-2」醫療盒現代化版本，一般民眾或民防部隊則是「AI-1」醫療盒，內容物相差不多，但用途都是讓士兵或民眾在面對核戰爆發時，能服用盒中藥物，以減緩輻射對人體的影響。

    「AI-4」（俄語：АИ-4）醫療盒中含有如抗輻射藥劑、減少輻射吸收的碘片、抗菌藥、解毒劑與止痛劑等藥品。（圖擷取自維基百科）

    「AI-4」（俄語：АИ-4）醫療盒中含有如抗輻射藥劑、減少輻射吸收的碘片、抗菌藥、解毒劑與止痛劑等藥品。（圖擷取自維基百科）

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