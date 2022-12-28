為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭科技部長：擬開發「戰鬥無人機」迎戰俄機

    烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計畫開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。（彭博）

    烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計畫開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。（彭博）

    2022/12/28 21:45

    〔中央社〕烏克蘭科技部長費多羅夫表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計畫開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。

    費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受美聯社專訪時表示，俄烏戰爭是網路時代第一場重大戰爭。他指出，無人機以及諸如馬斯克（Elon Musk）星鏈（Starlink）的衛星網路系統，已改變這場戰爭的樣貌。

    烏克蘭已經採購了Fly Eye等無人機，運用在情報蒐集和戰場上的監督偵查。

    費多羅夫說：「我們現在已配備有偵查無人機，下一步是攻擊無人機。這包括自爆無人機以及可飛行3至10公里去攻擊目標的機型。」

    他預測未來攻擊無人機還有更多的任務，但未進一步透露。

    俄羅斯當局指控烏克蘭近幾週來出動無人機攻擊俄國軍事基地，其中包括26日那起。莫斯科表示，當天俄軍擊落一架接近恩格斯（Engels）軍事基地的無人機。恩格斯基地距離烏克蘭邊界600多公里。

    俄國軍方表示，無人機殘骸造成3名軍事人員喪生。不過，沒有飛機受損。

    恩格斯空軍基地停放了可搭載核子彈的Tu-95和Tu-160戰略轟炸機，這兩款轟炸機參與對烏克蘭的轟炸行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓無人機犯境卻應對不力 尹錫悅斥責軍方：到底在做什麼？
    2022/12/28 11:30

    北韓無人機犯境卻應對不力 尹錫悅斥責軍方：到底在做什麼？
    俄無人機又來襲 烏軍擊落30架
    2022/12/20 05:30

    俄無人機又來襲 烏軍擊落30架

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    發展軍用不對稱戰力 雷虎：首架相位雷達無人機 明年亮相
    2022/12/16 05:30

    發展軍用不對稱戰力 雷虎：首架相位雷達無人機 明年亮相
    烏軍擊落10架無人機 俄軍攻擊仍造成敖德薩150萬人斷電
    2022/12/11 10:37

    烏軍擊落10架無人機 俄軍攻擊仍造成敖德薩150萬人斷電

    新北光復中和海山高中跨校天地探索
    俄烏吹響新號角 日欲成立無人機新部隊
    2022/12/09 21:59

    俄烏吹響新號角 日欲成立無人機新部隊
    烏無人機深入俄境連炸3軍用機場 白宮：尊重烏克蘭戰場上決定
    2022/12/08 06:16

    烏無人機深入俄境連炸3軍用機場 白宮：尊重烏克蘭戰場上決定
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播