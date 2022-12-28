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    仇中情緒發酵！ 逾8成南韓人對中國觀感「負面」

    民調顯示，逾8成韓國人對中國觀感不佳。示意圖。（路透檔案照）

    民調顯示，逾8成韓國人對中國觀感不佳。示意圖。（路透檔案照）

    2022/12/28 20:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕1992年8月24日，韓國與中國建立邦交，而2022年適逢雙方建交30周年。不過一項新公布的調查結果顯示，在全球56個國家中，韓國人的反中情緒最為強烈。對中國持負面看法的人佔比，高出日本10個百分點以上。調查顯示，來自中國的霧霾和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒感染，對韓國人的影響尤為明顯。

    據《朝鮮日報》報導，《外交家》（The Diplomat）援引了由捷克帕拉茨基大學（Palacky University Olomouc）管理、探索對華看法的「華語區邊境地帶專案」（Sinophone Borderlands Project）輿論調查結果部分內容，發布上述報導。

    該調查自2020年起透過網路進行至今，有來自全世界56個國家的8萬多人參與。今年4月至9月，向1364名韓國成年男女進行了此項調查。結果顯示，81％的韓國受訪者者對中國持「負面」或「極其負面」態度，在56個調查對象國家中排名居首。

    另外，韓國受訪者對中國的武肺防疫和疫苗也給出了極負面評價。在提及中國時，韓國人最多聯想到的詞彙是「武肺（新冠）」，其次是「歪曲歷史」、「髒」、「假」、「污染」等。但調查顯示，影響韓中關係的「薩德」（THAAD）並未出現在聯想詞中。

    反中情緒較強國家排名第二的是瑞士（72％），第三是日本（69％）。韓國對中國持負面看法的人，佔比高出瑞士10個百分點，高出日本12個百分點。

    這與7年前的調查結果截然相反。2015年，美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）進行了類似問卷調查，當時對華持負面態度的韓國人僅佔37％。

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