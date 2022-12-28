中國火箭殘骸四處墜落 專家示警：恐為全球帶來難以預測風險

美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）警告，近年來越來越多的中國太空火箭殘骸在全球各個角落墜落，為世界帶來難以預測的風險。（取自網路）（記者盧永山攝）

2022/12/28 16:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）12月26日在《富比世》雜誌發表評論警告，近年來越來越多的中國太空火箭殘骸墜落在菲律賓專屬經濟海域，不斷加劇北京與馬尼拉之間的衝突，更對全世界帶來難以預測的風險，呼籲美國應支持菲律賓，要求中國在南海遵守國際法，並妥善管理太空垃圾，以保護地球上的安全。

戈登齊爾在文中表示，12月17日菲律賓海岸警衛隊在專屬經濟海域中發現了中國太空火箭的碎片，這已是過去2個月中，第3度發生類似事件。在11月20日的事件中，中國海警部隊和菲律賓海軍甚至因此對峙，菲律賓隨後譴責了中國的非法行為，並在12月12日對此事件，向中國駐菲律賓大使館提出了外交抗議，這是今年對北京提出的189項抗議中的其中1項，中方的行為已違反了「國際海事法」，所幸事件中沒有人受傷。

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戈登齊爾指出，中共在南海的侵略行為，包括將船隻部署在擁有石油和天然氣的區域，疑似建造新的非法人工島，這類行動「是為了慢慢侵蝕菲律賓的主權和損害其戰略地位」。北京當局表明，其可在菲律賓專屬經濟區主張權利、採取行動而不受罰，甚至可將其當作太空垃圾的垃圾場。

戈登齊爾寫道，中國的火箭碎片如雨點般地落在非洲的村莊，使西班牙緊急關閉領空，在世界各地造成風險，美國必須支持菲律賓在南海推動國際法，並推動國際太空法，保護地球安全。她說：「美國必須做更多的工作，來促進南海及其他地區的法治。在菲律賓為因應最近的事件而加強在其專屬經濟海域的軍事力量時，美國必須支持其盟友。」

戈登齊爾還強調，美國必須促進國際努力，使各國對太空垃圾負責，並使中國的火箭發射更安全；否則，隨著中國加強太空計劃，菲律賓專屬經濟海域內將會有更多的火箭碎片，導致南海發生更多衝突。

中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B運載火箭，今年7月30日在印度洋上空墜回地球，馬來西亞太空局偵測到火箭殘骸在進入大氣層時起火燃燒，最後落在婆羅洲東北的蘇祿海（Sulu Sea）。美國國家航空暨太空總署（NASA）當時就批評，中國並未釋出火箭殘骸墜落的軌跡，「相當不負責任且危險」。

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