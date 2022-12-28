為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國火箭殘骸四處墜落 專家示警：恐為全球帶來難以預測風險

    美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）警告，近年來越來越多的中國太空火箭殘骸在全球各個角落墜落，為世界帶來難以預測的風險。（取自網路）（記者盧永山攝）

    美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）警告，近年來越來越多的中國太空火箭殘骸在全球各個角落墜落，為世界帶來難以預測的風險。（取自網路）（記者盧永山攝）

    2022/12/28 16:23

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）12月26日在《富比世》雜誌發表評論警告，近年來越來越多的中國太空火箭殘骸墜落在菲律賓專屬經濟海域，不斷加劇北京與馬尼拉之間的衝突，更對全世界帶來難以預測的風險，呼籲美國應支持菲律賓，要求中國在南海遵守國際法，並妥善管理太空垃圾，以保護地球上的安全。

    戈登齊爾在文中表示，12月17日菲律賓海岸警衛隊在專屬經濟海域中發現了中國太空火箭的碎片，這已是過去2個月中，第3度發生類似事件。在11月20日的事件中，中國海警部隊和菲律賓海軍甚至因此對峙，菲律賓隨後譴責了中國的非法行為，並在12月12日對此事件，向中國駐菲律賓大使館提出了外交抗議，這是今年對北京提出的189項抗議中的其中1項，中方的行為已違反了「國際海事法」，所幸事件中沒有人受傷。

    戈登齊爾指出，中共在南海的侵略行為，包括將船隻部署在擁有石油和天然氣的區域，疑似建造新的非法人工島，這類行動「是為了慢慢侵蝕菲律賓的主權和損害其戰略地位」。北京當局表明，其可在菲律賓專屬經濟區主張權利、採取行動而不受罰，甚至可將其當作太空垃圾的垃圾場。

    戈登齊爾寫道，中國的火箭碎片如雨點般地落在非洲的村莊，使西班牙緊急關閉領空，在世界各地造成風險，美國必須支持菲律賓在南海推動國際法，並推動國際太空法，保護地球安全。她說：「美國必須做更多的工作，來促進南海及其他地區的法治。在菲律賓為因應最近的事件而加強在其專屬經濟海域的軍事力量時，美國必須支持其盟友。」

    戈登齊爾還強調，美國必須促進國際努力，使各國對太空垃圾負責，並使中國的火箭發射更安全；否則，隨著中國加強太空計劃，菲律賓專屬經濟海域內將會有更多的火箭碎片，導致南海發生更多衝突。

    中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B運載火箭，今年7月30日在印度洋上空墜回地球，馬來西亞太空局偵測到火箭殘骸在進入大氣層時起火燃燒，最後落在婆羅洲東北的蘇祿海（Sulu Sea）。美國國家航空暨太空總署（NASA）當時就批評，中國並未釋出火箭殘骸墜落的軌跡，「相當不負責任且危險」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國安疑慮 美國延長3美企對中出口禁令
    2022/12/09 11:23

    國安疑慮 美國延長3美企對中出口禁令
    中國火箭殘骸墜回地球「搞飛機」！ 西班牙短暫關閉領空
    2022/11/05 05:49

    中國火箭殘骸墜回地球「搞飛機」！ 西班牙短暫關閉領空

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    台南夜空驚見神秘飛行物！ 軍事專家：中國運載火箭
    2021/12/24 10:28

    台南夜空驚見神秘飛行物！ 軍事專家：中國運載火箭
    衛星被俄國火箭殘骸撞碎 中國竟怪美國
    2021/08/27 06:14

    衛星被俄國火箭殘骸撞碎 中國竟怪美國

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    地點曝光！中國2枚長征火箭殘骸接連墜落地面
    2021/06/17 17:07

    地點曝光！中國2枚長征火箭殘骸接連墜落地面
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播