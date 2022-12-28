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    染疫病死？ 索羅門駐中大使「心臟驟停」猝逝 民眾不信官方說詞

    索羅門群島駐中國大使傅桂（John Moffat Fugui）。（圖翻攝自索國政府網站）

    索羅門群島駐中國大使傅桂（John Moffat Fugui）。（圖翻攝自索國政府網站）

    2022/12/28 15:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕太平洋島國索羅門群島在2019年時與台灣斷交，改與中國建交。武肺疫情肆虐中國之際，該國與中國建交後的首位駐華大使傅桂（John Moffat Fugui）22日在北京「心臟驟停」猝逝。中媒《觀察者網》27日報導，中國外交部對傅桂之死表示哀悼。不過留言區中國網友對傅桂死於「心臟驟停」的官方說詞，似乎不以為然，有人直呼就是「新冠」！還有人質疑是死於「大號感冒」引起的心肌炎。

    中國疫情大量爆發，死亡人數也大幅上升，近日也傳出幾位名人死亡的消息，40歲的京劇名伶儲蘭蘭，67歲的清華大學教授、知名設計師吳冠英都疑似染疫而亡，但官方通報卻僅稱「猝死」、「感染重型感冒去世」。中國社群媒體上許多網友嘲諷，自欺欺人、連「新冠」都不能說了嗎？

    網友這種情緒也反應到傅桂的死訊，在《觀察者網》相關報導的留言區，有網友不信他死於「心臟驟停」，質疑是美國出手毒殺，隨即有人反嗆說，「就是新冠，別在北京扯什麼FBI，老美還沒那麼牛」、「此事指向很明顯，應該多披露具體信息」、「沒必要擱這陰謀論，而且新冠死亡也不是什麼了不起的事」、「心臟驟停不會是『大號感冒』引起的心肌炎吧」。

    傅桂是2年來第5位在中國死亡的大使，2019年12月上任的烏克蘭駐中國大使，於2021年2月因「心臟病發」過世；2021年9月，德國駐中大使上任兩週後過世，官方未透露死因；2022年4月，菲律賓駐中大使在隔離期間過世，同年8月，緬甸駐中大使疑因「心臟病發」過世。

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