日本擬在明年3月降低武漢肺炎傳染病等級

日本擬將武肺在明年3-4月降級至與流感同級的「第5類」。（路透）

2022/12/28 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕儘管目前正面臨第8波疫情，不過日本政府開始考慮調整武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在傳染病等級，擬將武肺在明年3-4月降級至與流感同級的「第5類」。

據《共同社》報導，有日本官員透露，政府目前正在考慮於調整新冠病毒感染症在日本《感染症法》上的定位，政府將在觀察疫情「第8波」情況的基礎上，在明年年初以後參考厚生勞動省審議會上的討論和地方政府相關人士的意見，然後做出判斷，目標朝著明年3-4月左右下調為與流感同級的「第5類」的方向展開討論。

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目前，武漢肺炎在日本被定位為可以對患者和密切接觸者實施行動限制等最廣泛措施的「新型流感等感染症」，隨著現在變種病毒致死率下降的情況下，不符合該要件的聲量慢慢浮出。

若下調至「第5類」，那麼基於《感染症法》的感染者隔離和限制密切接出者外出的規定將被取消，以老年人等重症化風險高的人群為對象的住院措施和住院建議也將無法實施，政府的疫情對策總部會被撤銷，另外，「第5類」感染症治療原則上會產生需要自費的部分。

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