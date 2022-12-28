為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本浪貓銀行推「貓咪訂閱」 不想養可還回去引熱議

    日本「浪貓銀行」近日推出貓咪訂閱方案，月繳380日圓即可免費養貓咪，這項方案內容曝光後引來許多網友批評。（圖擷取自浪貓銀行官網）

    日本「浪貓銀行」近日推出貓咪訂閱方案，月繳380日圓即可免費養貓咪，這項方案內容曝光後引來許多網友批評。（圖擷取自浪貓銀行官網）

    2022/12/28 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕日本動物組織「浪貓銀行（のら猫バンク）」近期推出一項貓咪訂閱服務方案「ねこホーダイ」，以每月380日圓（約新台幣87元）的價格，就能以訂閱制的方式養貓，若不想養，可以直接把貓還回去。消息一出，引來網友強烈抨擊。

    浪貓銀行官網稱，「如果你養了一隻貓，就要對牠的餘生負責」，該機構稱會承擔這項責任，「沒有繁瑣的檢查和篩選，即便是老人或單身者都可以使用這項服務」。官網說明，這項服務是採訂閱制，每月月費380日圓，即可從收容所免費領養貓咪，若不養了，可以把貓還回去，並且不用負擔任何代價。

    但消息曝光後引來網友強烈批評，許多人認為「動物不是出租品」、「租借生命本身就是錯的，且貓咪天性敏感，會因為環境變化導致承受巨大身心壓力」、「如果不能承擔責任，就不該養動物」、「領養跟棄養都是0成本，有多少人會珍惜？」

    但也有人認為該公司此舉是立意良善「至少讓貓咪不用在外面流浪」、「先不論月費多少錢，若能有其他的方式來緩解現在流浪動物收容所的壓力，或許也有其可取之處。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    揚言洩漏4億名推特用戶個資 駭客勒索612萬元
    2022/12/27 18:30

    揚言洩漏4億名推特用戶個資 駭客勒索612萬元
    我沒開口你不許出聲 揭馬斯克霸道行為
    2022/12/27 16:52

    我沒開口你不許出聲 揭馬斯克霸道行為

    首份地方創生體檢：疫情更見在地韌性
    馬斯克超大牌！訪客須等他1小時才現身 見到人不能先開口
    2022/12/27 16:29

    馬斯克超大牌！訪客須等他1小時才現身 見到人不能先開口
    飼料成本漲、禽流感蔓延 日本雞蛋價破紀錄
    2022/12/27 13:32

    飼料成本漲、禽流感蔓延 日本雞蛋價破紀錄

    2023聯邦四大神卡 優惠全面升級
    炸彈氣旋肆虐 奪美50命
    2022/12/27 05:30

    炸彈氣旋肆虐 奪美50命
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播