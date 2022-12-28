日本浪貓銀行推「貓咪訂閱」 不想養可還回去引熱議
2022/12/28 00:27
〔即時新聞／綜合報導〕日本動物組織「浪貓銀行（のら猫バンク）」近期推出一項貓咪訂閱服務方案「ねこホーダイ」，以每月380日圓（約新台幣87元）的價格，就能以訂閱制的方式養貓，若不想養，可以直接把貓還回去。消息一出，引來網友強烈抨擊。
浪貓銀行官網稱，「如果你養了一隻貓，就要對牠的餘生負責」，該機構稱會承擔這項責任，「沒有繁瑣的檢查和篩選，即便是老人或單身者都可以使用這項服務」。官網說明，這項服務是採訂閱制，每月月費380日圓，即可從收容所免費領養貓咪，若不養了，可以把貓還回去，並且不用負擔任何代價。
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但消息曝光後引來網友強烈批評，許多人認為「動物不是出租品」、「租借生命本身就是錯的，且貓咪天性敏感，會因為環境變化導致承受巨大身心壓力」、「如果不能承擔責任，就不該養動物」、「領養跟棄養都是0成本，有多少人會珍惜？」
但也有人認為該公司此舉是立意良善「至少讓貓咪不用在外面流浪」、「先不論月費多少錢，若能有其他的方式來緩解現在流浪動物收容所的壓力，或許也有其可取之處。」
久々にブチギレ案件。— Falcon ◇ メタバース （@makotofalcon） December 23, 2022
一生責任持たないとダメだから高齢者単身者は飼えないのは辛いんじゃないんだよ。単身でも飼えるし、買う気概ないやつが買うんじゃねぇよ。
「人と猫をつなぐプラットフォーム」じゃなくてお前が猫を使って稼ごうとしてるだけだろ。 pic.twitter.com/0UWbxTrtVU