日本浪貓銀行推「貓咪訂閱」 不想養可還回去引熱議

日本「浪貓銀行」近日推出貓咪訂閱方案，月繳380日圓即可免費養貓咪，這項方案內容曝光後引來許多網友批評。（圖擷取自浪貓銀行官網）

2022/12/28 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本動物組織「浪貓銀行（のら猫バンク）」近期推出一項貓咪訂閱服務方案「ねこホーダイ」，以每月380日圓（約新台幣87元）的價格，就能以訂閱制的方式養貓，若不想養，可以直接把貓還回去。消息一出，引來網友強烈抨擊。

浪貓銀行官網稱，「如果你養了一隻貓，就要對牠的餘生負責」，該機構稱會承擔這項責任，「沒有繁瑣的檢查和篩選，即便是老人或單身者都可以使用這項服務」。官網說明，這項服務是採訂閱制，每月月費380日圓，即可從收容所免費領養貓咪，若不養了，可以把貓還回去，並且不用負擔任何代價。

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但消息曝光後引來網友強烈批評，許多人認為「動物不是出租品」、「租借生命本身就是錯的，且貓咪天性敏感，會因為環境變化導致承受巨大身心壓力」、「如果不能承擔責任，就不該養動物」、「領養跟棄養都是0成本，有多少人會珍惜？」

但也有人認為該公司此舉是立意良善「至少讓貓咪不用在外面流浪」、「先不論月費多少錢，若能有其他的方式來緩解現在流浪動物收容所的壓力，或許也有其可取之處。」

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