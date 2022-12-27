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    炸彈氣旋肆虐 奪美50命

    極端酷寒的「炸彈氣旋」強襲美國，冰風暴、凍雨有如災難電影。圖為紐約州鄰近加拿大邊界的奇克托瓦加鎮（Cheektowaga）廿五日冰天雪地的場景。（美聯社）

    極端酷寒的「炸彈氣旋」強襲美國，冰風暴、凍雨有如災難電影。圖為紐約州鄰近加拿大邊界的奇克托瓦加鎮（Cheektowaga）廿五日冰天雪地的場景。（美聯社）

    2022/12/27 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在耶誕節前夕遭到被稱為「千載難逢」等級的極端酷寒冬季風暴襲擊，大部分地區氣溫驟降，迄今據估計已奪走至少五十條人命，光是紐約州西部就有廿七人喪生，水牛城（Buffalo）遭暴風雪癱瘓，凍成「雪牛城」。當局預料，這種酷寒天氣將逐漸趨緩，而隨著救援工作持續進行，恐將發現更多人喪命。

    北美大陸從美加邊境的五大湖區到美墨邊界的格蘭河，三千兩百多公里範圍內的近二．五億人口受到這波「炸彈氣旋」影響。這場始於廿三日的冬季風暴，導致耶誕節期間數以千計航班被取消，數百萬美國人的出行計畫和節日安排受到影響。

    紐約州第二大城水牛城從廿三日入夜後全面凍結，宛如電影「明天過後」場景，當地能見度為零，廿五日又降下厚達四十三英寸（約一○九公分）暴雪，成為此次強烈冬季風暴重災區。目前水牛城累計至少廿七人喪生，全州交通管制。國家廣播公司（NBC）估計，全美目前已有至少五十起與天氣相關的死亡案件，大部分和車禍相關，還有在家裡與剷雪時喪生的案例。

    美國國家氣象局表示，內陸多州氣溫驟降，蒙大拿州最低達攝氏零下四十五．六度，愛荷華州首府狄蒙也降至攝氏零下卅八度。美聯社報導，數以百萬計的民眾被困在家裡。

    日本暴雪釀災情 17死

    日本方面，受到強烈冬季氣壓影響，從北海道到九州各地於廿二日至廿四日降下大雪，部分地區降雪量已達往年的三倍以上，甚至在廿四小時內積雪深達一公尺，在各地釀成災情，過去十天已有至少十七人因大雪身亡，北海道地區有數萬住戶一度無電可用。

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