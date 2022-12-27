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    3天內第3起！俄國批普廷議員「離奇墜樓」 外媒質疑死因不單純

    已故俄羅斯國會議員安托夫。（圖擷取自退特@olex_scherba）

    已故俄羅斯國會議員安托夫。（圖擷取自退特@olex_scherba）

    2022/12/27 22:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近來俄羅斯多名官員、寡頭與能源與軍工業相關人士莫名身亡，26日又傳出，曾批評俄烏戰爭的國會議員安托夫（Pavel Antov）離奇從飯店墜樓身亡，引發外界猜測，這位國會議員之死，是否與俄國總統普廷有關。

    據俄羅斯大報《工商日報》（Kommersant）報導，安托夫是俄羅斯生產肉類和香腸的「弗拉基米爾標準集團公司」（Vladimir Standard）

    創辦人，是俄羅斯最富有的議員之一。2018年，美國商業雜誌《富比士》估計他的身價為100億盧布（約43.5億台幣）。

    據印度媒體《新德里電視台》報導，安托夫日前針對「烏俄戰爭」發表了批評言論，儘管事後收回了說法，但這次印度之旅，他仍在同行友人身亡後2天，離奇墜樓。

    報導稱，安托夫和友人拜登諾夫（Vladimir Bidenov）下榻於印度奧里薩邦（Odisha）拉耶加達（Rayagada）縣的一間飯店，不過22日，拜登諾夫被發現倒臥死在飯店一樓的房間內，身旁還放著幾個空酒瓶。

    印度警方「不排除安托夫可能對朋友的死感到沮喪並自殺的可能性」，仍有部分民眾認為這是普廷正在清理異己。

    自俄國總統普廷2月下令進攻烏克蘭後，俄羅斯多名寡頭或能源、軍工業相關人士「意外」死亡。今年9月至少就有5人，包含俄國第二大石油公司盧克石油（Lukoil）副總裁馬加諾夫（Ravil Maganov）疑似在醫院病房窗邊抽菸時墜樓、俄羅斯遠東暨北極發展公司（ERDC）執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）墜海、莫斯科航空大學前校長格拉申科（Anatoly Gerashchenko）從樓梯摔下身亡。

    24日，聖彼得堡海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）發布消息，現年66歲的總經理布札科夫24日驟逝。廠方未公布死因，不過，死訊傳出前一天，布札科夫23日才出席潛艦下水典禮，當天還傳出，從2017年進廠維修至今、俄羅斯唯一航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）離奇失火。

    此外，前俄羅斯武裝部隊地面部隊總司令、俄羅斯駐北約首席軍事代表馬斯洛夫（Alexei Maslov）25日也突然死於莫斯科的一家醫院。

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    俄駐北約首席軍事代表馬斯洛夫突離世。（擷取推特）

    俄駐北約首席軍事代表馬斯洛夫突離世。（擷取推特）

    俄羅斯聖彼得堡海軍部造船廠總經理布札科夫驟逝。（擷取自取俄國海軍部造船廠官網aoosk.ru）

    俄羅斯聖彼得堡海軍部造船廠總經理布札科夫驟逝。（擷取自取俄國海軍部造船廠官網aoosk.ru）

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