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    大幅縮短愛國者組員培訓期 烏外長：美方已制定特別計劃

    烏克蘭外交部長庫列巴提到，烏克蘭軍隊接收愛國者後的培訓過程將低於6個月。圖為愛國者防空飛彈系統。（路透）

    烏克蘭外交部長庫列巴提到，烏克蘭軍隊接收愛國者後的培訓過程將低於6個月。圖為愛國者防空飛彈系統。（路透）

    2022/12/27 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部21日宣布向烏克蘭提供18.5億美元（約567億元新台幣）的額外安全援助，包含愛國者飛彈以及AGM-88高速反輻射飛彈在內。先前外界評估，烏軍接裝後可能會有超過1年以上的訓練期。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受《美聯社》訪問時提到，烏克蘭軍隊接收愛國者的培訓過程將低於6個月。

    針對愛國者飛彈的訓練時程，在美方欲提供愛國者的消息傳出後，有外媒報導指出，操作一套愛國者飛彈系統需要至少90名士兵，訓練期長達1年以上，烏軍接收愛國者飛彈後不太可能馬上部署於戰場。

    烏克蘭外交部長庫列巴接受《美聯社》訪問時透露，美國政府已制定一項培訓計畫，能讓烏克蘭軍隊更快完成培訓計畫，而且不會損害愛國者飛彈在戰場上的部署戰力。針對實際培訓時間，庫列巴並沒有給出具體時程，僅表示培訓時間遠少於6個月，培訓將在烏克蘭「境外」進行。

    針對庫列巴提及的「境外培訓」，美國政治新聞網站《政客》（Politico）23日披露，美國國防部考慮在美國境內的訓練烏軍操作這套系統，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏軍已在東歐、德國和英國完成「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）等各種武器的操作訓練，但直到目前為止，烏軍尚未在美接受任何訓練，若此計畫執行，將會是烏軍首次在美受訓。

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