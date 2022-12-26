激勵台灣！經濟學人：英勇烏克蘭獲選2022年度國家

《經濟學人》選出烏克蘭為2022「年度國家」。（路透）

2022/12/26 23:52

〔編譯魏國金／台北報導〕《經濟學人》選出烏克蘭為2022「年度國家」（country of the year），這是該雜誌2013年開始公佈該榮銜以來，內部首次沒有出現辯論。《經濟學人》指出，烏克蘭以英勇、機智、韌性與良善勝出，烏克蘭展現了劣勢者也能挺身對抗霸凌者，不僅激勵了像台灣這樣有惡鄰虎視眈眈的國家，也鼓舞了所有受壓迫的人民。

文章說，「年度國家」通常是頒給過去1年進步最多的國家，因此烏克蘭的勝出是非比尋常的決定。自俄國總統普廷無端入侵以來，烏克蘭人的生活劇烈惡化，許多人死亡、城市被摧毀、數百萬人流離失所、經濟萎縮近3分之1，由於俄國攻擊電力等基礎設施，許多烏克蘭人在黑暗中顫抖。

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然而烏克蘭人在2022年證明了自己。首先是英勇，當西方國家提議總統澤倫斯基出逃基輔時，他回以「我需要的是彈藥，不是搭便車」。尋常百姓也展現類似情操，教授、水電工、流行歌星蜂擁入伍，將舒適的床鋪換成冰冷的散兵坑與悲慘死亡的風險。在一場場戰鬥中，他們擊潰俄軍，在對抗質疑其作為獨立國家存在權利的侵略者中，他們找到了新的民族意識。

文章說，烏克蘭展現靈巧機智。他們看見敵人的弱點，炸毀他們的燃料與軍火供應，快速學習如何使用西方供應的新武器。他們將決策權下放給戰地軍官，使部隊比階級森嚴的俄軍更靈活。他們巧妙運用盟友，特別是美國的情報協助，而俄軍則是半盲地進行戰鬥，有時甚至因開放式通訊暴露了自己的位置。

烏克蘭人也展現韌性。當家裡沒有自來水時，他們融化雪水，當沒有電力，他們在柴油發電機供電的咖啡廳取暖與照明，或者睡在工作的辦公室，許多辦公室現在作為空襲避難所，並儲備有瓶裝水。普廷不斷施加的恫嚇似乎沒有削弱他們的士氣。

除了少數例外，烏克蘭人沒有以戰爭罪回報戰爭罪。俄軍經常轟炸平民、折磨俘虜和掠奪村莊。反觀，俄國戰俘對他們受到的好待遇感到震驚。這主要是因為烏克蘭並非如普廷宣稱的是一個納粹國家，而是看重人命的民主國家。烏克蘭有她的缺點，尤其是腐敗，但烏國政府與人民在戰前就拒絕了普廷主義，現在更加強烈拒絕。

文末說，烏克蘭因挺身對抗俄國獨裁者而保護了鄰國。如果普廷征服烏克蘭，或許接下來他將攻打摩爾多瓦、喬治亞，或者威嚇波羅的海國家。

烏克蘭展現了劣勢者也能對抗強大的霸凌者，烏克蘭激勵了像台灣這樣惡鄰虎視眈眈的國家。許多獨裁者散佈瞞天大謊來為其不當行為辯護，並通過恐怖手段強加其意志。烏克蘭表明，謊言可被揭穿，恐怖可以反抗。他們的戰鬥遠未結束，但他們在2022年立下的榜樣無與倫比。榮耀歸於烏克蘭（Slava Ukraini）。

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